Ambra Angiolini e la dolcissima foto dei genitori su Instagram Fan impazziti

Ambra Angiolini svela ecco perchè mi sono innamorata di Allegri : La cantante -attrice Ambra Angiolini al settimanale “Vanity Fair” racconta: “Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore”. Di Massimiliano Allegri dice anche: “La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la ...

Ambra Angiolini - da intellettuale a bomba sexy. La nuova veste stupisce : Arriva al cinema il 10 ottobre “Brave ragazze”, la nuova commedia di Michela Andreozzi tutta al femminile, con protagoniste Serena Rossi, Ilenia Pastorelli, Silvia D’Amico e Ambra Angiolini. Le attrici hanno presentanto il film in anteprima nello studio di Verissimo, dove però mancava all’appello Ambra Angiolini, che ha scelto di mandare un video-messaggio alle sue colleghe, raccontando l’amicizia nata sul set, le giornate trascorse insieme nei ...

Ambra Angiolini : “A 18 anni entrai in depressione. Il medico mi disse di partire per il Brasile e lo feci” : Ambra Angiolini riparte da se stessa e da un grande amore, quello con l’allenatore Massimiliano Allegri. Poi il ritorno al cinema con “Brave ragazze”, nelle sale dal 10 ottobre, che la vede protagonista con Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico, Luca Argentero, Max Tortora, Stefania Sandrelli e Massimiliano Vado. La regista è una sua vecchia conoscenza, Michela Andreozzi, sua ex compagna di avventura a “Non è la Rai”. La ...

Ambra Angiolini : ‘Mi sono innamorata di Massimiliano Allegri perché siamo due sbagli’ : Sogni, ma soprattutto paure sono quel che Ambra Angiolini racconta in una toccante intervista concessa a Vanity Fair. Buio come quando, tra il 2011 e il 2012 l’attrice iniziò ad avere paura di tutto: fare le scale, prendere l’ascensore, persino aiutare la figlia Jolanda a vestirsi: “Vado nell’altra stanza, mi metto a piangere per un’ora. Quella mattina ho capito che dovevo ricominciare da capo” racconta. Ambra ...

Ambra Angiolini a Vanity Fair : Vittima delle paure - salvata dal volontariato e da Massimiliano : Ambra Angiolini ha aperto il diario dei ricordi, anche quelli più dolorosi, raccontandosi sulle pagine di Vanity Fair. L'attrice è la cover story della rivista, in edicola domani, e in una profonda intervista al direttore Simone Marchetti ha svelato retroscena inediti della sua vita. Sogni adolescenziali e ricordi toccati solo marginalmente nelle interviste rilasciate negli anni, ma che oggi escono fuori con forza. A proposito dei suoi sogni, ...

Ambra Angiolini : «La mia salvezza? Il volontariato - il coraggio e tutti i miei amori» : Ambra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra AngioliniAmbra Angiolini«Io sono sempre stata quella con i sogni più strani. E con i momenti più scuri di una notte buia». Racconta quei sogni e quei momenti – come mai aveva fatto prima – Ambra Angiolini a Vanity Fair, che le dedica la copertina del numero in edicola da mercoledì 9 ottobre, vigilia dell’uscita in sala del film Brave ...