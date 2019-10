‘Ambesi winter corner’ | “Da Yuzuru Hanyu ad Alena Kostornaia | tanti buoni motivi per

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Comincia quest’oggi l’avventura di AmbesiCorner, la rubrica tenuta in collaborazione con Massimiliano Ambesi, storica voce e opinionista di Eurosport. In questa sede verranno proposte analisi e trattate le tematiche d’attualità legate alle discipline olimpiche invernali. La prima puntata è chiaramente focalizzata sul pattinaggio di figura. Infatti nel weekend, a Las Vegas, Skate America terrà a battesimo la nuova edizione del Grand Prix. Tuttavia, prima di dedicarci al futuro prossimo, è obbligatorio tornare su quanto avvenuto nelle ultime settimane. D’altronde la stagione è già cominciata da tempo e a livello junior è stata prodiga di soddisfazioni per i colori azzurri. Massimiliano, qual è il tuo pensiero, in estrema sintesi, sugli ottimi risultati ottenuti dagli italiani durante la fase di qualificazione alla finale dello Junior Grand Prix, conclusasi a inizio ottobre. “Sono ...

