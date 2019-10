Altroconsumo | “Bene apertura istruttoria Antitrust su farmaco Leadiant”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma, 16 ott. – (Adnkronos) – L’Agcm apre l’investigazione sul caso Cdca Leadiant,per la cura della xantomatosi cerebrotendinea, una rarissima malattia metabolica cronica, per cui ilè indispensabile, salvavita, senza sostituti. Lo rende notoche aveva segnalato l’azienda per abuso di posizione dominante sul mercato italiano. Cdca Leadiant è una base di acido chenodesossicolico: non si tratta di unnuovo o innovativo ma anzi è un vecchio, in commercio fin dagli anni ’70 in varie formulazioni indicate formalmente per la cura dei calcoli biliari. Ma i medici l’hanno sempre usato con profitto (off-label) anche per la cura della rarissima xantomatosi cerebrotendinea. Una cura economica e molto utile per i pazienti.Nel tempo, però, i vari produttori hanno smesso di commercializzarla, ...

