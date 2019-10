Alto Adige o provincia di Bolzano ? : La sostituzione di un’unica parola in una proposta di legge ha portato la pacifica e ricca provincia di Bolzano sull’orlo di una crisi politica. Leggi

Alto Adige - si fa marcia indietro : non scomparirà davvero : Il nome Alto Adige rimane. Sarà modificata la legge numero 30, che era stata approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano e che abrogava i termini «Alto Adige» e «Altoatesino» in riferimento all’Ufficio di rappresentanza che opera a Bruxelles. Lo confermano sia la Suedtiroler Volkspartei, sia il governatore Altoatesino Arno Kompatscher. La modifica della legge pone fine alle polemiche sul disegno di legge proposto dai secessionisti della ...

Nome ‘Alto Adige’ - il presidente Kompatscher : “Modifichiamo legge”. Ma FdI chiede al governo di impugnarla per i medici austriaci : La retromarcia della Südtiroler Volkspartei è confermata. “In tutte le leggi che noi facciamo in Consiglio provinciale i testi devono coincidere e questo sicuramente la maggioranza del Consiglio si farà carico di farlo. Questo è l’impegno che ci siamo assunti“, ha detto il presidente della provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, tentando di fatto di chiudere la polemica scatenata dalla sostituzione della parola “Alto ...

Alto Adige - dopo l’abolizione del termine arriva la proposta di un referendum anti-Italia : dopo l'eliminazione del termine Alto Adige, il partito Süd-Tiroler Freiheit, ora chiede un referendum anti-Italia. Myriam Atz Tammerle, esponente del partito, dichiara: "Esiste il diritto alla autodeterminazione dei popoli e i sudtirolesi non hanno mai potuto decidere se essere cittadini italiani o no. Ci hanno venduto all'Italia e fino a oggi non abbiamo potuto decidere se restare o dire a Roma arrivederci e grazie".Continua a leggere

La legge sarà riscritta - torna “Alto Adige” : La legge numero 30 approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano che abrogava i termini 'Alto Adige' e 'altoatesino' in riferimento all'Ufficio di rappresentanza che opera a Bruxelles, sara' modificata. A confermarlo sono sia la Suedtiroler Volkspartei che lo stesso governatore altoatesino Arno Kompatscher. La cancellazione dei vocaboli 'Alto Adige' e 'altoatesino' facendoli diventare 'Provincia di Bolzano' e 'cittadino della Provincia di ...

Il governo "piega" la provincia di Bolzano : restano i termini Alto Adige e altoatesino : La legge numero 30 approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano che abrogava i termini ‘Alto Adige’ e ‘Altoatesino’ in riferimento all’Ufficio di rappresentanza che opera a Bruxelles, sarà modificata. A confermarlo sono sia la Suedtiroler Volkspartei che lo stesso governatore Altoatesino Arno Kompatscher.La cancellazione dei vocaboli ‘Alto Adige’ e ‘Altoatesino’ facendoli diventare ...

La provincia di Bolzano fa marcia indietro : il nome 'Alto Adige' resta : La legge numero 30 approvata dal Consiglio provinciale di Bolzano che abrogava i termini 'Alto Adige' e 'Altoatesino' in riferimento all'Ufficio di rappresentanza che opera a Bruxelles, sarà modificata. A confermarlo sono sia la Suedtiroler Volkspartei che lo stesso governatore altoatesino Arno Kompatscher. La cancellazione dei vocaboli 'Alto Adige' e 'Altoatesino' facendoli diventare 'provincia di Bolzano' e 'cittadino della provincia di ...

Alto Adige - perché questo nome non esiste più (forse) : La questione è di prospettiva. Dal punto in cui si guarda la regione, anzi un pezzo solo di regione. Il Trentino infatti rimane, è l’Alto Adige che non esiste più, almeno non con questo nome, perché la dicitura in tedesco, Südtirol, rimane. A vederla dal basso, l’Alto Adige non c’è, a vederla da Nord invece il Tirolo del Sud esiste ancora. Niente però che vada a toccare le cartine geografiche, ma solo il nome di un ufficio a Bruxelles secondo ...

Su ‘Alto Adige’ è scontro : è ‘fascista’ - ‘no tedeschi’ : Non si placano le polemiche dopo l'approvazione, da parte del Consiglio provinciale di Bolzano, del provvedimento che ha modificato il testo italiano del disegno di legge 30 sull'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Nella versione tedesca del testo esiste il "Suedtirol", ma non piu' l'Alto Adige, sostituito invece con "Provincia di Bolzano" nella versione italiana. Una ...

Nome ‘Alto Adige’ - Svp corre ai ripari per paura dell’impugnazione. Il vero nodo è la norma sull’accesso agli albi di chi parla solo tedesco : La cancellazione del termine ‘Alto Adige‘ dal testo di una legge ha scatenato un putiferio indesiderato per la Südtiroler Volkspartei, il partito di governo a Bolzano che pure quell’emendamento proposto dalla destra tedesca lo ha approvato. Nel fine settimana sono proliferate una serie di notizie erronee, riportate dai principali quotidiani nazionali, secondo cui la parola ‘Alto Adige’ sarebbe stata abolita per ...

Alto Adige : Gasparri - ‘governo vigili - presenterò mozione al Senato’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – ‘presenterò una mozione al Senato per richiamare tutte le autorità nazionali e del territorio al rispetto della Costituzione. La denominazione Alto Adige non può essere né abolita, né provvisoriamente cancellata”. Lo annuncia il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.“Oltre che nella storia, questa denominazione -sottolinea- è scritta nella nostra Costituzione. Chi ha fatto questo ...

"Gli austriaci perseguono in Alto Adige un disegno di pulizia etnica" - dice Rampelli : "Gli austriaci perseguono ancora il disegno della pulizia etnica e linguistica. Ora basta. L'Italia non può più accettare le prepotenze dei tedeschi dell'Alto Adige. La misura è colma". Lo scrive il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli sulla sua bacheca Facebook. "L'elevatissimo tenore sociale raggiunto dai sedicenti sudtirolesi - sottolinea l'esponente FdI - è dovuto ai finanziamenti dello Stato, cioè ai soldi versati da ...

Cancellato l'Alto Adige : così a Bolzano perde la storia : Giordano Bruno Guerri Alto Adige o Provincia di Bolzano? Sembrerebbe una questione di lana caprina, se non si sapesse che geografia e storia sono strettamente intrecciate e interdipendenti, anzi che spesso la geografia è madre della storia. Facciamo l'esempio più macroscopico, a costo di urtare i sostenitori della superiorità della razza bianca: uno dei motivi per cui l'Eurasia ha progredito più dell'Africa (da dove peraltro proviene ...

Addio all’Alto Adige : “ci sentiamo sudtirolesi” dicono. Come buttare all’aria storia e Costituzione italiana : Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato il disegno di legge n.30/19-XVI circa le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”, decidendo così di cancellare l’espressione “Alto Adige” e l’aggettivo “altoatesino”, sostituendole con “Provincia di Bolzano“. Nella versione tedesca del testo, però, resta l’espressione ...