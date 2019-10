Agroalimentare | Corrao M5S | ‘crisi per dazi e sanzioni | Ue attivi clausole salvaguardia’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – “A distanza di anni sulla crisi del settorela Commissione Ue ci ha dato ragione. Il comparto è in grave difficoltà per via di, soprattutto nel sud Italia, e occorre intervenire immediatamente”. Così l’eurodeputato del M5S Ignaziocommenta le dichiarazioni del commissario europeo per l’Agricoltura Phil Hogan al Consiglio Ue del 14 ottobre. “Il clima mondiale sugli accordi commerciali è cambiato – aggiunge – Con la nuova stagione di, dobbiamo tempestivamente rispondere a scelte politiche che danneggiano i nostri produttori. Iaggiuntivi che gli Stati Uniti vorrebbero mettere su alcuni prodotti agroalimentari europei avrebbero un impatto pesantissimo nell’Italia del Sud, in settori come formaggi di qualità, frutta, vino e olio. è urgente una ...

