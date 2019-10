Agroalimentare : Corrao (M5S) - 'crisi per dazi e sanzioni - Ue attivi clausole salvaguardia' : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - "A distanza di anni sulla crisi del settore Agroalimentare la Commissione Ue ci ha dato ragione. Il comparto è in grave difficoltà per via di dazi e sanzioni , soprattutto nel sud Italia, e occorre intervenire immediatamente". Così l’eurodeputato del M5S Ignazio Corrao

Agroalimentare : Corrao (M5S) - ‘crisi per dazi e sanzioni - Ue attivi clausole salvaguardia’ : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – “A distanza di anni sulla crisi del settore Agroalimentare la Commissione Ue ci ha dato ragione. Il comparto è in grave difficoltà per via di dazi e sanzioni, soprattutto nel sud Italia, e occorre intervenire immediatamente”. Così l’eurodeputato del M5S Ignazio Corrao commenta le dichiarazioni del commissario europeo per l’Agricoltura Phil Hogan al Consiglio Ue del 14 ottobre. ...