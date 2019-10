Agenti uccisi | l' arrivo dei familiari in chiesa per i funerali

Trieste - folla per l'addio Agenti uccisi : 11.30 Funerali di Stato nella chiesa di Sant' Antonio Taumaturgo per i due agenti uccisi Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. L'aggressione è avvenuta nella Questura di Trieste dove è stata allestita la Camera ardente.Le bare avvolte nel tricolore sono giunte nella chiesa accolte dagli applausi di migliaia di persone fuori al sagrato. Presenti le massime autorità fra cui il presidente della Camera,Fico, la ministra degli Interni, Lamorgese, i ...

Strage di poliziotti in Messico - 14 Agenti uccisi in un’imboscata : Almeno quattordici agenti sono stati uccisi in una imboscata nello Stato di Michoacan, nel Messico occidentale, secondo quanto reso noto dal ministero federale della sicurezza. Gli assassini probabilmente appartengono alla temuta organizzazione del Cártel Jalisco Nueva Generación. In corso indagini per identificare i responsabili.Continua a leggere

Insulta su Facebook Agenti uccisi a Trieste : denunciato pregiudicato : Con un messaggio pubblicato su Facebook aveva Insultato i due poliziotti uccisi in una sparatoria nella Questura di Trieste per mano del dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran. Il post, però, gli è costato davvero. L’autore, il pluripregiudicato di Vittoria Giuseppe Cammalleri, è stato denunciato per diffamazione a corpo dello Stato. L’uomo, il giorno dell'uccisione degli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, non solo non si era unito al ...

Agenti uccisi a Trieste - che problema c’è a chiedere risposte certe alle autorità? : Chef Rubio nella polemica recente che lo ha riguardato non ha ragione, ma ragione da vendere. Anzi: le sue parole sulla tragedia di Trieste sono le poche sensate lette in un fiume di slogan e ipocrisie. Come è stato possibile che due sospetti in stato di fermo riuscissero a mettere a ferro e fuoco una questura? La vicenda è stata molto probabilmente una disgrazia legata, stando alle ricostruzioni, a una serie di sfortunate coincidenze, ma in ...

Agenti uccisi a Trieste - la polizia diffonde il video della sparatoria : In queste ultime ore è stato diffuso il video che immortala la terribile sparatoria avvenuta venerdì 4 ottobre all'interno della Questura di Trieste, nella quale hanno perso la vita due Agenti della polizia di Stato, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. La scena è stata interamente ripresa dalle telecamere della Questura stessa, posizionate sia all'interno sia nell'atrio esterno dell'edificio. Le immagini della sparatoria nella Questura di ...

Trieste - Agenti uccisi in questura : il video del killer in fuga che spara ad altezza d’uomo : “Aveva familiarità con le armi” il 29enne Alejandro Augusto Stephan Meran, il dominicano che ha ucciso venerdì i due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego all’interno della questura di Trieste: la conferma dal video diffuso oggi dalla polizia. Un video choc in cui si vede il killer dei poliziotti vagare armato dentro gli uffici della questura triestina e sparare. In fuga dalla questura con due pistole in mano sparando ...

Sicurezza - sindaco Cecina : "Parlamento faccia proprio dovere come gli Agenti uccisi" : Firenze, 7 ott. - (AdnKronos) - "Un sussulto di dignità. Se la legge non è chiara dato che gli aggressori possono tornare a circolare liberamente allora che vengano messe da parte le tante e troppe leggi da campagna elettorale. Che il Parlamento faccia il suo dovere come lo hanno fatto gli agenti ch

Trieste - il dolore degli Agenti i colleghi uccisi : Massacrati barbaramente. : Il dolore, il cordoglio, la paura che possa accadere di nuovo. Ma anche la rabbia. I sentimenti che circolano in ambienti di polizia, dopo l'uccisione di due colleghi nella questura di Trieste, sono più o meno questi. E sono condivisi da molti. Non è un caso se da più parti si sta pensando ad un gesto eclatante, una manifestazione sostenuta dai cittadini che possa mostrare visivamente tutto il disappunto degli operatori della sicurezza che non ...

Matteo Demenego e Pierluigi Rotta - Agenti uccisi a Trieste in video : dormite tranquilli : Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi a Trieste in un video: dormite sonno tranquilli.