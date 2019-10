Accusarono presidente di Confcommercio di molestie | indagati per estorsione aggravata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il novembre scorso sui giornali fu riportata la notizia che aldella,Carlo Sangalli, venivano chieste le dimissioni per un presunto caso diai danni della segretaria. A poco meno di un anno la notizia è un’altra ovvero che la procura di Roma ritiene che ci fosse un “piano criminoso” con una “strategia ricattatoria” per estorcere soldi all’imprenditore e costringerlo a lasciare la poltrona. Oggi il Corriere della Sera scrive che la donna e l’ex dg dellasono. I 216mila euro donati alla signora da Sangalli sono stati sequestrati. Nel giugno dello scorso anno i vicepresidenti avevano chiesto un passo indietro a Sangalli per questioni etiche: ovvero le accuse della ex segretaria persubite nel 2012 e perché c’era stato un importante versamento a gennaio ...

