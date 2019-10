A Detroit il murales di Samantha Cristoforetti realizzato dagli italiani Orticanoodles

Fonte : wired

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Astrosbarca a. L’astronauta italianaè la protagonista di uncreato del collettivo milanesesu richiesta del consolato italiano. Il grande graffito è statoin occasione della Giornata del Contemporaneo 2019 (12 ottobre) nella zona di Eastern Market a, nel Michigan. A firmarlo è, collettivo milanese di street art guidato dall’artista Walter Contipelli. Il gruppo si è fatto conoscere soprattutto per i lavori nel quartiere dell’Ortica, ideati nell’ambito del progetto OrMe (Ortica Memoria), che hanno trasformato la zona operaia a est di Milano in un museo a cielo aperto dedicato all’arte di strada. Oltre all’area dell’Ortica, glihanno lasciato il segno anche in altre parti di Milano: dal recente lavoro a Chinatown aldei record, ...

