A caccia con la tecnica delle bolle | le balene danno spettacolo

MotoGp – Valentino Rossi a Motegi a caccia di soluzioni : “non siamo contenti! Proveremo qualcosa di diverso” : Valentino Rossi pronto a provare qualcosa di nuovo a Motegi per risolvere i problemi con la M1: le parole del Dottore alla vigilia del Gp del Giappone Inizia ufficialmente questo fine settimana il Trittico asiatico: i piloti della MotoGp affronteranno tre gare consecutive lontano dall’Europa per poi sfidarsi nel gran finale di Valencia. Si comincia dal Giappone, con Marquez già campione del mondo. Lo spagnolo non ha intenzione di ...

LIVE Venezia-Tofas Bursa - EuroCup basket in DIRETTA : si comincia al Taliercio - Reyer a caccia del primo successo continentale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:54 Tra poco la presentazione delle due squadre sul parquet del Taliercio 19:50 Dieci minuti all’inizio della sfida al Taliercio! 19:48 Cambiando per un attimo competizione, matura proprio in questi secondi la sconfitta dell’Happy Casa Brindisi all’esordio assoluto in Champions League: il Neptunas Klaipeda vince 81-71 con 23 punti dell’ex Virtus Bologna Deividas ...

Manovra - caccia finale a 2 - 5 miliardi : partita aperta su pensioni - manette evasori e sconti fiscali : Count down finale per il varo, in radida sequenza, di decreto fiscale, documento programmatico di bilancio e legge di bilancio vera e propria. Ma dalla maggioranza continuano ad arrivare veti e nuove richieste rendendo complicato il completamento del puzzle delle coperture

Fisco - schedati tutti i pagamenti Contanti e cuneo : la caccia alle risorse : Scontrini e fatture elettroniche diventano prove di reato. Slitta a oggi il vertice a Palazzo Chigi

cacciare la Turchia della Nato non è fattibile (e non conviene) : Roma. In questi giorni si parla molto della possibilità di espellere la Turchia dalla Nato, dopo l’inizio delle operazioni militari nel nord della Siria contro i curdi delle Forze siriane democratiche che hanno spazzato via lo Stato islamico territoriale da quella regione, in tandem con l’America. A

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 0-1 - il romano a caccia dei quarti con il sogno ATP Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! 15-30 Bel vincente di dritto del romano. 15-15 In corridoio il dritto di Berrettini. 1-1 Berrettini tiene bene il servizio. 40-15 Arriva il primo ace dell’azzurro. 30-15 Palla corta vincente per Berrettini. 15-15 Dritto vincente di Berrettini. 0-15 Splendida risposta di rovescio di Bautista Agut. 0-1 Bautista tiene il servizio nel primo game del ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano a caccia dei quarti - con il sogno ATP Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Roberto Bautista Agut, ottavo di finale del Masters 1000 di Shanghai 2019. Una partita molto importante per il romano, in quello che è un vero e proprio scontro diretto per le ATP Finals di Londra. In palio infatti non ci sono solo i quarti del penultimo 1000 dell’anno, ma raggiungere i quarti sarebbe assolutamente ...

Siria - iniziata la guerra con la Turchia. I caccia di Erdogan bombardano il confine - curdi in fuga : Sono iniziate le operazioni militari della Turchia nel nord-est della Siria contro le milizie curde. L'operazione, denominata Fonte di pace, secondo il presidente turco Recep Erdogan ha come obiettivo creare "una zona di sicurezza" per Ankara al riparo dai curdi Siriani. Nell'area, stando al governo

Sampdoria - continua la caccia al sostituto di Eusebio Di Francesco : avviati i contatti con Gattuso : La società blucerchiata sta cercando il sostituto di Eusebio Di Francesco, difficile però che possa essere l’ex Milan Ufficializzata ieri la risoluzione di contratto con Eusebio Di Francesco, la Sampdoria è a caccia adesso del sostituto a cui affidare la propria panchina. Alfredo Falcone – LaPresse Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Gianni De Biasi, ma il suo profilo non è l’unico sotto la lente di ...

«Celebrity Hunted - caccia all'uomo» - il nuovo reality con Fedez - Francesco Totti e Claudio Santamaria : Caccia ai vip nel reality-show Celebrity Hunted - Caccia all'uomo che sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video agli inizi del 2020. Il programma, come è già stato anticipato su qualche account Instagram dei diretti interessati, vedrà fra i concorrenti Fedez, Francesco Totti, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Costantino della Gherardesca, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, lo youtuber Luis Sal. Il programma, versione italiana di ...

Roberto Saviano : “Nel Mediterraneo si continua a morire perché hanno cacciato le ONG” : Duro atto di accusa di Roberto Saviano, ancora una volta sul versante della gestione dei flussi di migranti da Libia e Tunisia: "Nel Mediterraneo si muore di più, proprio perché hanno bandito le Ong. Si morirà sempre nel Mediterraneo, fino a quando ci saranno ragioni per partire, e su quelle nessuno ha idea di come agire, non solo: petrolio e armi ci legano le mani".continua a leggere

Giro di Lombardia 2019 : Vincenzo Nibali a caccia del tris - ma la condizione preoccupa. Il tempo stringe e la gamba ancora non c’è : Vincenzo Nibali, sabato 12 ottobre, cercherà il tris al Giro di Lombardia dopo i successi ottenuti nel 2015 e nel 2017. Sulla sua attuale condizione, però, ci sono diverse incognite, figlie della controprestazione di cui lo Squalo è stato protagonista al Giro dell’Emilia. Nella classica emiliana, infatti, a Vincenzo si è totalmente spenta la luce negli ultimi due km, sull’ascesa che porta al Santuario di San Luca, ed è arrivato al ...

Difesa - sui caccia militari F35 Conte d'accordo su rinegoziazione : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è «d'accordo sulla rinegoziazione» degli aerei militari F35. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi. La questione F35, (Entro il 2020...

Bergamo - un 47enne uccide la compagna con due coltellate poi scappa : caccia all'uomo in Lombardia : uccide la compagna e scappa. È ancora ricercato l'uomo che intorno alle due di questa notte, in via Alberto da Giussano a Cologno al Serio (Bergamo), ha ucciso la donna di origine moldava di 36 anni con due coltellate al petto. L'aggressore, italiano di 47 anni, è fuggito in auto facendo perdere le