90 Giorni Per Innamorarsi | Nicole | La produzione del programma ha inventato

Fonte : blogo

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Vi ricordate die Azan del90Per? Ve ne avevamo già parlato in passato perché la coppia, protagonista dello show che vorrebbe raccontare le vicissitudini di un cittadino americano alle prese con i preparativi per il matrimonio con uno straniero, era ed è ancora oggi la più chiacchierata tra le storie del format.e Azan, infatti, nonostante abbiano partecipato a quasi tutte le edizioni del, dopo anni di fidanzamento ancora non si sarebbero sposati. Non solo: tutti i risparmi della famiglia sia materna che paterna di, e nello specifico 6,000 dollari, sarebbero stati inviati tempo addietro in Marocco, ad Azan, per permettere al ragazzo di aprire un'attività commerciale, un negozio nel quale avrebbe potuto lavorare ancheche, per amore del suo Azan, si sarebbe trasferita a Casablanca definitivamente.90 ...

matteorenzi : Stasera avremo il confronto Tv con Matteo Salvini. In questi giorni l’ex Capitano ci attacca su #Quota100. Qui un p… - civati : Passano i giorni, ancora e ancora. Il primo messaggio è per #SilviaRomano e per chi come lei è sequestrato, lontano… - Ettore_Rosato : Mancano pochi giorni alla Leopolda. Si sceglie un simbolo e si parte per un viaggio che vuole rimettere in moto il… -