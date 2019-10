350 episodi di Grey’s Anatomy e la fine è ancora lontana | la festa del cast foto

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Con una torta per i 350di Grey'silartistico e tecnico, la sua creatrice Shonda Rhimes e tutti coloro che lavorano alla serie hanno festeggiato l'ennesimo traguardo. Già diventata lo scorso anno la serie drammatica a tema medico più longeva di sempre, dopo aver superato ER - Medici in Prima Linea con il suo 332°o, stavolta Grey'saggiunge l'ennesima pietra miliare alla sua storia decisamente eccezionale. Basti pensare che la stessa creatrice Shonda Rhimes ha ammesso più di una volta che non avrebbe puntato un dollaro sulla longevità di questo format, nato per riempire il palinsesto estivo di ABC ma rivelatosi un successo di pubblico talmente sorprendente da entrare in pianta stabile nella programmazione della rete negli ultimi 15 anni, occupando il giovedì sera da settembre a maggio con oltre 20a stagione. Ilgi Grey's ...

