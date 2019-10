2 500 titoli classici MS-DOS sono disponibili a titolo gratuito

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Se siete cresciuti giocando aMS-DOS come 3D Bomber, Zool e Alien Rampage, sarete contenti di sapere che ora Internet Archive ha pubblicato 2.500 "nuovi" giochi da provare a.La libreria conta più di 6.000in diverse lingue, una vera miniera per tutti gli appassionati. Tra questi viVor Terra, Spooky Kooky Monster Maker, Princess Maker 2 e I have no mouth and I must scream. "Questo sarà il nostro più grande aggiornamento, che va dalle piccole produzioni indipendenti recenti alle pubblicazioni di grandi nomi dimenticate da decenni", ha scritto il curatore di Internet Archive Jason Scott sul blog del sito.Un gioco che potrebbe innescare alcuni ricordi è l'horror d'azione-avventura del 1992, Alone in the Dark, pubblicato da Infogrames. Nel gioco, impersonerete l'investigatore privato Edward Carnby o il membro della famiglia Emily Hartwood, che sta ...

