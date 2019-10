13 euro per ogni SIM ricaricabile | la nuova tassa grillina

Dl fisco : Conte - ‘soglia contante a 2mila euro per 2 anni poi a mille’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Scende a 2mila euro la soglia d’uso del contante, o meglio “2mila euro nei primi due anni, quindi mille euro a partire dal terzo anno”. Lo spiega il premier Giuseppe Conte subito dopo il Cdm. L'articolo Dl fisco: Conte, ‘soglia contante a 2mila euro per 2 anni poi a mille’ sembra essere il primo su Meteo Web.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Ottobre : Chi vuole manette e chi carezze. Guerra all’evasione fiscale? Per Conte la soglia dei contanti deve scendere a mille euro - a Renzi va bene a 3 mila : Conti pubblici Manovra, la pace giallorosa. Quota 100 non viene toccata Via libera – In serata il governo approva il Documento di bilancio e lo invia a Bruxelles. Nel dl Fiscale tasse sulle vincite e multe a chi non usa il Pos. Via la norma sulle sim di Patrizia De Rubertis e Carlo Di Foggia Merdogan di Marco Travaglio Che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sia una merdaccia è un dato ormai acquisito, tant’è che nessuno si ...

Decreto fiscale - Bonus di 30 euro per i dispositivi antiabbandono : Arrivano, finalmente, i fondi per incentivare lacquisto dei dispositivi antiabbandono, che sarà obbligatorio usare a novembre, 15 giorni dopo la prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale che ne disciplina le caratteristiche tecniche. Nel cosiddetto Decreto fiscale, che dovrebbe essere approvato stasera dal consiglio dei ministri e di cui Quattroruote ha ottenuto una bozza, è infatti previsto un contributo di 30 ...

Gruppo Hyundai - Stanziati 32 miliardi di euro per le nuove tecnologie : Il Gruppo Hyundai ha in programma di investire entro il 2025 41 trilioni di won (circa 32 miliardi di euro) nelle tecnologie per la mobilità del futuro. I coreani riceveranno una spinta decisiva dalla nuova strategia deliberata dal Governo per promuovere i veicoli ecologici e senza conducente e recuperare il gap accumulato negli ultimi anni rispetto ad altri Paesi come la Cina o il Giappone.Le strategie nazionali. Il presidente della Corea del ...

Calcio - Roberto Mancini : “Partita importante per vedere chi ha giocato meno. Il record di Pozzo? Vorrei vincere gli europei!” : Roberto Mancini e la sua Nazionale allungano la propria striscia vincente. Gli azzurri si sono imposti 5-0 contro il Liechtenstein nell’ottavo incontro del Gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020. Un successo rotondo nel quale, soprattutto negli ultimi 20′, i nostri portacolori hanno trovato la via della rete con una certa facilità, facendo la differenza rispetto a una compagine di livello decisamente più basso. Il CT ha ...

Calcio - Roberto Mancini : “Partita importante per vedere chi ha giocato meno. Il record di Pozzo? Vorrei vincere gli europei!” : Roberto Mancini e la sua Nazionale allungano la loro striscia vincente. Gli azzurri si sono imposti 5-0 contro il Liechtenstein nell’ottavo incontro del Gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020. Un successo rotondo nel quale, soprattutto negli ultimi 20′, i nostri portacolori hanno trovato la via della rete con una certa facilità, facendo la differenza rispetto a una compagine di livello decisamente più basso. Il CT ha varato ...

europa League - la Uefa chiude una parte della Curva Nord della Lazio per il match contro il Celtic : L’Uefa, che aveva aperto un procedimento nei confronti della Lazio perchè alcuni suoi tifosi, in occasione della sfida europea contro il Rennes, lo scorso 3 ottobre, si sarebbero esibiti in saluti romani, ha deciso di chiudere una parte della Curva Nord biancoceleste per la gara interna contro il Celtic. “Le decisioni della ‘control, Ethics and Disciplinary Body’ della Uefa in riferimento ai comportamenti tenuti da ...

Basket - eurocup 2019-2020 : prima vittoria per Venezia - continua la marcia della Virtus Bologna : Terza giornata della fase a gironi di Eurocup 2019-2020 per Venezia e Virtus Bologna, che hanno battuto rispettivamente i turchi del Tofas Bursa (gruppo B) e il Morabanc Andorra (gruppo A). UMANA REYER Venezia-TOFAS BURSA 76-65 Al Palasport Taliercio di Mestre partono meglio i turchi che arrivano più volte sul +4 anche con un miniallungo iniziale di 4-0 ma i campioni d’Italia di Walter De Raffaele ribalta la situazione con un parziale di 9-0 e ...

Aumento gasolio : per il Codacons - se confermato - serviranno oltre 5 euro in più a pieno : Se davvero nella legge di Bilancio, come sembra, verrà introdotto il provvedimento che mira a riallineare i prezzi di benzina e gasolio, per gli italiani sarà un vero e proprio salasso. Lo dice il Codacons, l'importante associazione dei consumatori, che presenta uno studio con tutti gli effetti che il provvedimento con cui il governo sembra intenzionato a fare cassa, potrebbe causare sugli automobilisti, se da semplice ipotesi diventasse atto ...

La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein nelle qualificazioni per gli europei 2020 : La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein in una partita valida per i gironi di qualificazione agli Europei 2020. L’Italia ha dominato la partita ma è riuscita a chiuderla solamente nella seconda parte del secondo tempo. I gol

?Manovra - arriva la lotteria per chi utilizza le carte di credito : multa a chi non le accetta. Uso contante da 3.000 a 1.000 euro : Qualcosa è rimasto nel limbo, come l'inasprimento delle pene per i grandi evasori. Qualcosa si è aggiunto lungo la strada, come la tassa sulla fortuna. Qualcosa è stato...

LIVE Virtus Bologna-Andorra - euroCup in DIRETTA : 87-72 ancora una grande vittoria per la squadra di Djordjevic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Diciannove punti di uno strepitoso Gamble. Quindici ed otto assist invece per Teodosic. Bologna si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno. FINISCE QUI! ancora STREPITOSA vittoria DELLA Virtus! 87-72 Ultimo canestro di Sy. 87-70 Teodosic per il +17 83-68 Altra tripla di Teodosic. Virtus fenomenale in questo avvio di stagione. 80-64 Teodosic fa calare il sipario sulla partita. ...

LIVE Venezia-Tofas Bursa - euroCup basket in DIRETTA : 5-9 - partenza con il freno a mano tirato per la Reyer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-9 Entra, ci mette la corsa e segna: Andrea De Nicolao 5-9 1/2 Williams Antisportivo contro Julyan Stone che ferma in maniera scomposta il contropiede guidato da Williams, sono due liberi e possesso per il Tofas Bursa 5-8 2/2 White Fallo piuttosto inutile di Daye su White: altri due liberi regalati 0/2 Williams Fallo di Vidmar su Williams, che essendo in azione di tiro va in lunetta con due ...

?Manovra - lotteria per chi usa le carte : multa a chi non le accetta. Uso contante da 3.000 a 1.000 euro : Non solo la lotteria degli scontrini: entra nel decreto fiscale anche un premio speciale per chi paghi con la carta di credito. Lo si legge nell'ultima bozza del decreto collegato alla manovra,...