Zona 30 | limiti di velocità su viale della Croce Rossa per eliminare barriere

(Di martedì 15 ottobre 2019) L'Aquila - Realizzazione di una rampa e spostamento di alcuni segnali, allo scopo dilearchitettoniche. Questi gli interventi che saranno condotti lungo, dove, dalla finescorsa settimana, sono in corso i lavori per l’allestimentosegnaletica con idi velocità a 30 chilometri orari all’altezza dei due distributori di carburante e di nuovi attraversamenti pedonali. Lo rende noto l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, che ieri mattina, con il supporto dei tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo congiunto sulla strada in questione con Massimo Prosperococco, del coordinamento delle associazioni dei disabili. “L'incontro – ha commentato Mannetti – è stato un importante momento di confronto con le reali problematiche derivanti dalle. All'esito del sopralluogo – ha proseguito ...

