Zoë Kravitz | che sarà Catwoman in «The Batman»

Fonte : vanityfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) Zoeal Met Gala 2018Zoeal Met Gala 2018Zoeal Met Gala 2018Zoeal Met Gala 2018Zoeal Met Gala 2018Zoeal Met Gala 2018Zoeal Met Gala 2018Zoeal Met Gala 2018Zoeal Met Gala 2018Zoeal Met Gala 2018Al provino si sono presentate in molte: da Ana de Armas a Ella Balinska, da Eiza Gonzalez alla stessa Zoëche, alla fine, è stata scelta per interpretare il ruolo diin The, il nuovo capitolo della saga dedicata all’Uomo Pipistrello che vedrà Robert Pattinson nel ruolo di protagonista. La notizia, riportata dall’Hollywood Reporter, arriva dopo un casting fittissimo che avrebbe impegnato la major a lungo fino a scegliere il volto perfetto per interpretare la donna con la tuta in latex e i riflessi di un felino, quella che scivola silenziosamente nelle stanza brandendo la frusta ...

diaridicinema : Avete già sentito la novità? #ZoeKravitz sarà Catwoman in #TheBatman accanto a #RobertPattinson. Vi piace questa sc… - 3cinematographe : #TheBatman: ecco quando #ZoeKravitz aveva annunciato il suo casting [FOTO] - blackxwiidow : RT @xgrowingstrong: La cosa più carina del mondo è la relazione tra Jason Momoa e Zoë Kravitz che lo chiama papabear ?????????? -