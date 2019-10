Volley | Coppa del Mondo 2019 | il Brasile | già certo del successo | supera l’Italia La

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica. Brasile in trionfo - l’Italia chiude settima : La Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile si disputa in Giappone dall’1 al 15 ottobre, vi partecipano 12 Nazionali provenienti da tutto il pianeta che si affrontano in un round robin. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata del prestigioso torneo. CLASSIFICA Coppa DEL Mondo Volley 2019: 1. Brasile 11 vittorie (32 punti) 2. Polonia 9 vittorie (28 punti) 3. USA 9 vittorie (27 punti) 4. Giappone 8 vittorie (22 punti) 5. ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : il Brasile supera l’Italia e porta a casa il trofeo. La Polonia batte l’Iran e si piazza in seconda posizione : Oggi 15 Ottobre è andata in scena l’ultima giornata della Coppa del Mondo di Volley 2019. Nessuna sorpresa, le big hanno vinto tutte senza troppi problemi. Il Brasile si è liberato con un netto 3-0 (25-0, 25-22, 25-15) dell’Italia completando il percorso perfetto con undici vittorie in altrettante partite. Trascinatore in casa verdeoro Isac Santos con quattordici punti a referto. Il miglior realizzatore tra gli azzurri è stato Oreste ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 - le pagelle degli azzurri. Sbertoli fa quello che può - ricezione disastrosa : Si chiude con una sconfitta netta la Coppa del Mondo dell’Italia in Giappone. Il Brasile delle seconde linee passeggia sugli azzurri e ha la meglio con il punteggio di 3-0, frutto di una partita impeccabile in batuta e in fase cambio palla. Ecco i voti, giocatore per giocatore, della squadra azzurra. LE pagelle degli AZZURRI RICCARDO Sbertoli 6: Fa quello che può quando i ricevitori azzurri lo costringono a rincorse spesso disperate per ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 - Italia-Brasile 0-3. Azzurri demoliti dalle seconde linee verdeoro : L’Italia si scioglie come neve al sole di fronte al Brasile delle seconde linee e subisce la sesta sconfitta in Coppa del Mondo, giocando forse la peggiore delle undici gare fin qui disputate. I verdeoro vincono 3-0 faticando solo nel secondo set e ancora una volta gli Azzurri devono fare i conti con il fondamentale della ricezione, troppo deficitario per una squadra che ha ambizioni da prime posizioni del ranking mondiale. Una valanga di ...

LIVE Italia-Brasile 0-3 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Gli azzurri crollano sotto i colpi dei vincitori del torneo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutti i risultati e la classifica 9.30: Grazie per averci seguito e appuntamento al campionato di serie A1 che è già ai nastri di partenza e ai prossimi appuntamenti con la Nazionale azzurra sulla strada per Tokyo. Buona giornata 9.29: Si chiude così, con un saldo nelgatico, 5 vittorie e 6 sconfitte, la Coppa del Mondo che pone fine alla controversa estate azzurra dove l’unica notizia ...

LIVE Italia-Brasile 0-2 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Isac con quattro ace trascina i sudamericani nel terzo set : 11-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutti i risultati e la classifica 12-16 Servizio out Italia 12-15 Ci pensa il nuovo entrato Antonov a porre fine alla serie brasiliana con un mano out da zona 4 11-15 Il muro brasiliano su Lavia. Break di 0-8 per i verde-oro 11-14 La diagonale di Roque da zona 2 ma tutto nasce dalla ricezione disastrosa azzurra 11-13 E sono quattro. L’Italia non trova le contromisure al servizio di Isac ...

LIVE Italia-Brasile 0-2 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. I sudamericani si aggiudicano in volata il secondo set : 22-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutti i risultati e la classifica 8-5 Servizio out Italia 8-4 L’attacco vincente di Cavuto da zona 4 7-4 Out l’attacco di Douglas 6-4 Ci pensa Cavutoooooooo a fermare finalmente il primo tempo di Isac 5-4 Primo tempoi di Anzani 4-4 Primo tempo di Mauricio Souza. Dal centro non li fermiamo mai 4-3 Tocco vioncente in parallela di Lavia da zona 4 3-3 Vincente la diagonbale di Muricio ...

LIVE Italia-Brasile 0-1 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. I sudamericani dominano il primo set : 20-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutti i risultati e la classifica 20-25 Il tocco di seconda intenzione di Fernando e il Brasile si aggiudica il primo parziale 20-24 Errore al servizio Brasile 19-24 Out l’attacco di Nelli da zona 4 19-23 La pipe di Douglas 19-22 Errore al servizio Brasile 18-22 Parallela vincente di Mauricio da zona 4 18-21 ll primo tempo di Mauricio Sousa 18-20 Mano out di Kooy da zona 4 17-20 Il ...

LIVE Italia-Brasile 0-0 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : 8-12 - ottimo avvio dei sudamericani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutti i risultati e la classifica 16-19 Errore al servizio Italia 16-18 Vincente l’attacco di Kooy 15-18 Errore azzurro 15-17 Pallonetto vincente Brasile 15-16 Errore al servizio Italia 15-15 Il tocco vioncente di Lavia 14-15 Invasione Brasile 13-14 MURO DI LAVIA! 12-14 Gran diagonale di Nelli. 11-14 Out la battuta di Sbertoli. 11-13 Attacca out Roque. 10-13 Ace di Sbertoli. 9-13 Attacco ...

LIVE Italia-Brasile 0-0 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : azzurri a caccia del quinto posto - parte la sfida : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutti i risultati e la classifica 07.55 Gli azzurri infatti hanno collezionato finora cinque successi ed altrettante sconfitte, e possono ancora ambire alla quinta posizione della manifestazione. L’Italia è attualmente sesta, avendo, a parità di vittorie, totalizzato due punti in meno dell’Argentina, quinta. Il Brasile, invece, ha già aritmeticamente vinto la rassegna. 07.50 Nella ...

LIVE Italia-Brasile Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : gli azzurri sfidano i rivali di sempre verdeoro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutti i risultati e la classifica Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Brasile, match valido per l’undicesima ed ultima giornata della Coppa del Mondo di volley maschile: oggi, alle ore 8.00 italiane, scatterà la sfida che potrebbe regalare all’Italia la quinta posizione nella classifica finale della rassegna internazionale. Gli azzurri infatti ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica. Il Brasile ha vinto il trofeo! Italia sesta prima dell’ultima giornata : Il Brasile ha vinto la Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile, i verdeoro hanno conquistato il prestigioso trofeo per la terza volta nella storia dopo le affermazioni del 2003 e 2007. I Campioni Olimpici si sono imposti con una giornata di anticipo visto che, dopo il sofferto successo contro il Giappone per 3-1 (24 punti di Yoandy Leal, 16 di Alan Souza e 13 di Ricardo Lucarelli tutti ben imbeccati da Bruninho), vantano due successi di ...

