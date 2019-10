VIDEO Liechtenstein-Italia 0-5 | highlights | gol e sintesi | cinquina degli azzurri a Vaduz

Fonte : oasport

(Di martedì 15 ottobre 2019) Termina 0-5 al’ottavo incontro delle Qualificazioni agli Europei 2020 della Nazionalena di calcio di Roberto Mancini impegnata contro il, fanalino di coda del Gruppo J. Glisono andati a segno con Federico Bernardeschi, Andrea Belotti (doppietta, Alessio Romagnoli e Stephan El Shaarawy, prendendo il largo nell’ultima parte del match, dopo aver sofferto più del previsto contro la compagine di casa. E’, comunque, arrivata l’ottava vittoria in altrettanti incontri da parte della banda del “Mancio”. Di seguito glidel match:0-5,, gol eLIECHTEINSTEIN-0-1: IL GOL DI BERNARDECHI #0:1 #Italy #Euro2020 Qualification #Bernardeschi 2'#LIEITAtelegram : https://t.co/2hKExIfSaC https://t.co/m2VRG1EpYb —Goals HD (@GoalsHD) ...

Acqua_Lete : La Nazionale Italiana si è già qualificata per gli Europei 2020 e la sfida di stasera è contro il Liechtenstein! No… - Raiofficialnews : Dopo 7 vittorie su 7 partite, la #Nazionale del CT Mancini affronta l’ottava sfida del girone per le qualificazioni… - Vivo_Azzurro : #EuropeanQualifiers???? ??? #Mancini: “Vorrei l’Olimpico pieno per ????#ItaliaGrecia????” ??La sintesi della conferenza st… -