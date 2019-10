VIDEO – Il raddoppio azzurro con il ‘gallo’ Belotti

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 15 ottobre 2019) Esporte Interativo ha condiviso su Twitter il gol delfirmato dacon un preciso colpo di testa.indovina l’angolino ma la difesa avversaria ha non poche responsabilità sul gol del giocatore del Torino. É GOL DA ITÁLIA!sobe mais alto que toda a zaga de Liechtenstein, amplia o placar e deixa os italianos mais perto de mais uma vitória! Você assiste a esse jogão na tela do @spacebrasil e @EI Plus! #EuroNoSpace pic.twitter.com/3hyvnPYdcy — Esporte Interativo (@Esp Interativo) October 15, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Stangata UEFA per i cori razzisti allo Stadio Olimpico durante Lazio-Rennes Iezzo: “Di Lorenzo grande intuizione. Sul territorio ci sono tanti talenti ma anche grosse difficoltà” Bargiggia contro un tifoso: “Forse sei analfabeta” Stretta della FIFA sul razzismo – Pronte ...

allgoalsnapoli : La Polonia è batte per 2-0 la Macedonia nella gara del girone G per le qualificazioni ad Euro 2020. Primo gol polac… - APSFondazioneTa : ?? TARANTO-TEAM ALTAMURA 1-0 ? 45+1' - ?? Occasione nitida per il raddoppio: la conclusione di De Caro viene neutrali… - Notiziedi_it : VIDEO | Italia 2-0 Grecia: la rete di Bernardeschi per il raddoppio azzurro -