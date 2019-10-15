romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-10-2019 - muoversincampan : Un incidente sull'A1 Roma-Napoli crea 3 Km di code nel tratto compreso tra il bivio con l'A16 Napoli-Canosa e l'all… -
Dalla Rete Google NewsApre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord - Corriere della Sera
Apre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A SEGUITO DELLA RIAPERTURA SULL’ A1 FIRENZE – Roma DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 Roma- TERAMO CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO SI REGISTRANO DISAGI IN USCITA AL CASELLO AUTOSTRADALE DI GUIDONIA MONTECELIO CON FORTI RIPERCUSSIONI SU VIA CASAL BIANCO DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A SEGUITO DELLA RIAPERTURA SULL’ A1 FIRENZE – Roma DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 Roma- TERAMO CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO SI REGISTRANO CODE DI 2 KM IN AUMENTO IN DIREZIONE NAPOLI INOLTRE , DISAGI IN USCITA AL CASELLO AUTOSTRADALE DI GUIDONIA MONTECELIO CON FORTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON LA RIAPERTURA SULL’ A1 FIRENZE – Roma DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 Roma- TERAMO CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO AL MOMENTO SI REGISTRA 1KM DI CODA INOLTRE ,A CAUSA DELLA PRECEDENTE CHIUSURA DEL TRATTO STRADALE SULL’A1 DISAGI IN USCITA AL CASELLO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON LA CHIUSURA SULL’ A1 FIRENZE – Roma DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 Roma- TERAMO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO PRECEDENTEMENTE NEL SOTTOVIA CON CONSEGUENTE PRESENZA DI FUMO. SI REGISTRANO CODE DI 1KM IN AUMENTO PRESTARE ATTENZIONE ALLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON LA CHIUSURA SULL’ A1 FIRENZE – Roma DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 Roma- TERAMO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO PRECEDENTEMENTE NEL SOTTOVIA CON CONSEGUENTE PRESENZA DI FUMO. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO INOLTRE ,A CAUSA DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON LA CHIUSURA SULL’ A1 FIRENZE – Roma TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 Roma- TERAMO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN INCENDIO NEL SOTTOVIA CON CONSEGUENTE PRESENZA DI FUMO. SI REGISTRANO CODE DI 1KM IN DIMINUZIONE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO PASSIAMO AL RACCORDO IN ESTERNA ,CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SULLA A1 FIRENZE – Roma DOVE IL TRATTO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO È AL MOMENTO CHIUSO A CAUSA DEL FUMO CHE INVADE LA SEDE STRADALE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO DOVE SONO SEGNALATI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA ED APPIA DISAGI ANCHE SULLA A 24 Roma – TERAMO A CAUSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA FLAMINIA. IN ESTERNA INVECE CODE A TRATTI TRA APPIA E TUSCOLANA CI SPOSTIAMO SULLA A1 FIRENZE – Roma DOVE TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IL TRAFFICO È AL MOMENTO BLOCCATO IN ENTRAMBI I SENSI A CAUSA DELLA PRESENZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 UMBERTO VERINI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO DOPO LE DIFFICOLTÀ DELLE PRIME ORE DEL MATTINO. QUALCHE DISAGIO VIENE SEGNALATO ANCORA TRA LA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO IN ESTERNA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È ANCORA RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA PISANA E PONTINA E DI NUOVO TRA CASILINA E NOMENTANA. IN INTERNA INVECE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI SANT’ANDREA E FLAMINIA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI ANCHE TRA CASILINA E VIA DI FIORANELLO PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA AURELIA E PONTINA E DI NUOVO TRA CASILINA E NOMENTANA. IN INTERNA INVECE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI SANT’ANDREA E FLAMINIA. RALLENTAMENTI ANCHE TRA CASILINA E APPIA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PONTINA E DI NUOVO TRA CASILINA E TIBURTINA. IN INTERNA INVECE PERMANGONO I RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE DAL RACCORDO E FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA CASILINA E A24 E NUOVAMENTE TRA CASAL DEL MARMO E VIA DEL PESCACCIO E TRA PISANA E VIA OSTIENSE. IN INTERNA INVECE IL TRAFFICO È INTENSO E RALLENTATO TRA CASILINA E APPIA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA CASILINA E A24.IN INTERNA INVECE IL TRAFFICO È INTENSO E RALLENTATO TRA PRENESTINA E LAURENTINA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE A TRATTI DA VIA DI TOR CERVARA E FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI COME SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA AURELIA TRA LA CIRCONVALLazioNE ...