Veneto | si spaccia per medico | ma la paziente muore Non si era mai laureato

(Di martedì 15 ottobre 2019) Massimo Rossi, 37enne, non ha mai conseguito la laurea in medicina ma a lungo ha visitato pazienti e prescritto farmaci, fino a quando una donna ha perso la vita. Rinviato a giudizio, ha fatto perdere le sue tracce fornendo un indirizzo falso e non nominando neppure un avvocato difensore.