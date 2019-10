Usa | famiglia inglese supera per sbaglio il confine canadese | arrestati e incarcerati

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Sbagliare strada durante una vacanza e ritrovarsi in un centro di detenzione per migranti. L'incredibile disavventura è accaduta ad unadi turisti(padre, madre e figlioletto di tre mesi) in viaggio in Canada con i cognati.. Dopo aver attraversato iltra British Columbia e Washington sono statie portati in Pennsylvania. "Rimarremo traumatizzati a vita" ha dichiarato Eileen Connors, 24, anni. La vacanza in Canada e l'arresto Doveva essere una tranquilla vacanza da trascorrere ined invece, per un banale errore (una strada sbagliata), si è trasformata in un vero e proprio incubo. David Connors, 30 anni, la giovane moglie Eileen ed il loro bimbo di soli tre mesi, erano partiti da Londra in compagnia di Michael (fratello di David), della compagna Grace e delle loro gemelline di 2 anni. Il 3 ottobre, tutti insieme, stavano visitando in auto una ...

