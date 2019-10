Urla e minacce ai passanti | magrebino ubriaco scatena il panico a Lucca

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Federico Garau Lo straniero, in evidente stato di agitazione psicofisica, è diventato talmente ingestibile per gli agenti da convincerli a richiedere una sedazione in ospedale. Una volta risvegliato, il 28enne ha chiesto scusa, per lui una semplice denuncia Completamente strafatto, ha dato in escandescenze in pieno centro ando iltra i. Il responsabile è un marocchino di 28 anni, in preda ai fumi dell'alcol e sotto effetto di sostanze stupefacenti, che durante la tarda serata dello scorso sabato ha fatto scattare l'allarme nel centro storico della città, prendendo di mira chiunque gli capitasse a tiro. A torso nudo, ha iniziato infatti a rivolgere pesanti insulti ed espliciteai presenti, mimando anche il gesto della pistola con la mano. Numerose le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine intorno alle 20:30. Uno dei primi testimoni, ...

