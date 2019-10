Uomo sventurato dimentica sulla sua auto 6 000 dollari quello che fanno i passanti è

Fonte : baritalianews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Undi 44 anni di Melbourne in Australia, ha commesso un madornale errore. Forse perchè molto pensieroso, sicuramente perché sbadato, l’ha lasciato sul tetto della sua6.000 euro in contati. La somma serviva all’per pagare la retta annuale della scuola dei suoi figli. L’, senza pensare di avere un piccolo tesoro sul tetto della sua, ha messo in moto in mezzo e ha incominciato a camminare anche a un’andatura piuttosto sostenuta. Durante il tragitto l’ha perso tutti i soldi che aveva lasciato incustoditi sul tetto dell’. Ad un certo punto però si è ricordato del grave errore commesso, ha fermato di colpo l’per cercare di vedere se il denaro era ancora sull’ma ha avuto una terribile conferma, i soldi erano volati via. L’ha rimesso in moto l’e si è recato nello ...

ekidhar : @CardRavasi Cardinal Ravasi posso farle una domanda? Ma Dio punisce l’uomo? E se sì, chi e perché? È vero che dovre… -