UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dal 20 al 26 ottobre 2019

UNA VITA - anticipazioni martedì 15 ottobre : Servante convinto di morire fugge da Acacias : martedì 15 ottobre a partire dalle 21:25 su Rete 4, andrà in onda un nuovo appuntamento serale di Una Vita ricco di colpi di scena e che terrà con il fiato sospeso i numerosissimi fan della soap iberica. Stando alle anticipazioni, nel nuovo appuntamento serale vedremo che Servante scomparirà nel nulla e sembreranno vane le ricerche delle domestiche e di tutti gli abitanti del quartiere. Il portinaio, ancora febbricitante a causa della polmonite, ...

UNA VITA - spoiler : Telmo apprende che lui e Lucia sono stati narcotizzati da Samuel : Tre nuovi protagonisti della soap opera Una Vita daranno avvio a delle numerose dinamiche nei prossimi appuntamenti italiani. Si tratta di Padre Telmo Martinez (Dani Tatay), Samuel Alday (Juan Gareda) e di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez). L’ex marito di Blanca Dicenta per ottenere i suoi loschi scopi, farà una gravissima accusa nei confronti del sacerdote, quando capirà che sta facendo di tutto per far fallire il suo piano. La cugina di Celia se ...

UNA VITA - trame Spagna : Susana bacia Armando - Marcia lascia l'Alvarez Hermoso : Le trame sulle puntate di Una Vita, trasmesse da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre in Spagna rivelano che Susana Seler darà una chance alla sua nuova relazione con Armando, mentre Marcia chiederà a Santiago di abbandonare Acacias 38 dopo aver spezzato il cuore di Felipe Alvarez Hermoso. Una Vita: Armando e Susana si baciano Nuovi colpi di scena arrivano dalle vicende ambientate ad Acacias 38. Le anticipazioni di Una Vita in onda da oggi 14 ottobre ...

UNA VITA / Anticipazioni 15 e 14 ottobre : la rivelazione di Maria a Leonor! : Una VITA, Anticipazioni puntate del 15 e 14 ottobre: Maria rivela a Leonor che Casilda è figlia sua e di Maximiliano, come la prenderà la Hildago?

UNA VITA anticipazioni : TELMO incastra SAMUEL? Il prete trova una pista : Nel corso delle prossime settimane, a Una Vita, Padre TELMO (Dani Tatay) verrà accusato da Samuel Alday (Juan Gareda) di aver usato violenza su Lucia Alvarado (Alba Gutierrez). Come facilmente prevedibile, tutto ciò creerà diverse dinamiche nelle storyline della telenovela, che culmineranno con un nuovo omicidio. Facciamo il punto della situazione per vedere come si arriverà al risvolto funereo… Una Vita, trame: ecco come Samuel accuserà ...

UNA VITA / Anticipazioni 14 ottobre : Lucia - l'eredità e Samuel... : Una VITA, Anticipazioni del 14 ottobre 2019, su Canale 5. Padre Telmo scopre un altro segreto di Lucia che potrebbe essergli utile per il piano del Priore.

UNA VITA - spoiler : Higinio e Maria fuggono - Casilda chiede scusa a Rosina e Leonor : Non smette di appassionare il travolgente sceneggiato spagnolo Una Vita. Nel capitolo numero 869 che verrà trasmesso in Italia a breve, Casilda Escolano (Marita Zafra) scoprirà di essere stata vittima di un orrendo inganno. Il falso dottor Higinio Baeza (Diego Martin) quando non riuscirà a raggiungere il suo losco obiettivo, cioè ad impossessarsi dei soldi di Rosina e Leonor, dirà alla vedova di Martin che sua madre le ha mentito sulle sue ...

UNA VITA Anticipazioni 15 ottobre 2019 : Samuel stringe un patto con Joaquin ma... : Samuel vuole sapere i dettagli del testamento dei Marchesi De Valmez e stringe un patto con Joaquin per conoscerli.

Anticipazioni spagnole UNA VITA : Armando e Susana iniziano una relazione ufficiale : Giungono interessanti novità dalle Anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda in Spagna da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre (venerdì la telenovela non verrà trasmessa nel Paese iberico). In questo lasso di tempo, infatti, due volti noti anche in Italia saranno grandi protagonisti delle trame anche se per dei motivi completamente differenti: Susana, nonostante i dubbi iniziali, deciderà di non rinunciare all'amore che ha iniziato a ...

UNA VITA Trame dal 14 al 20 ottobre 2019 : Joaquin muore in circostanze misteriose : Le Trame della soap spagnola per la terza settimana del mese di ottobre vedono Casilda alle prese con una scoperta sconvolgente, mentre un tragico lutto turba Lucia.

Anticipazioni UNA VITA dal 13 al 19 ottobre : un delitto - il segreto su Casilda : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: il padrino di Lucia viene ucciso, Samuel accusato Le Anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Telmo, dopo aver scoperto che Lucia è la figlia dei Marchesi di Valmez, si reca da Espineira, da cui esige ulteriori dettagli sul conto della ragazza. Così, il sacerdote scopre che i […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 13 al 19 ottobre: un delitto, il segreto su Casilda ...

