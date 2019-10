Una Vita Anticipazioni 16 ottobre 2019 | Leonor è sconvolta | Casilda è sua sorella!

Anticipazione Una Vita - un bacio tra due donne crea scandalo ad Acacias : Una Vita anticipazioni, un bacio tra due donne causa scalpore nel quartiere di Acacias Le anticipazioni di Una Vita annunciano uno scandalo ad Acacias! Ebbene un bacio tra due donne riesce a creare scalpore in tutto il ricco quartiere spagnolo. Il tutto accade durante una scena teatrale, realizzata su richiesta di Leonor. Nel corso delle […] L'articolo Anticipazione Una Vita, un bacio tra due donne crea scandalo ad Acacias proviene da ...

Una Vita - trame al 26 ottobre : Telmo commette un furto - la Alvarado evitata dagli abitanti : Lo sceneggiato iberico Una Vita continua ad essere movimentato grazie ad intrighi e colpi di scena. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, padre Telmo Martinez commetterà un furto per il bene di Lucia Alvarado. Nello specifico il sacerdote dopo essere stato rimproverato da Espineira, entrerà in possesso di una copia del testamento della cugina di Celia e Felipe. L’intento del prelato sarà ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Telmo - accusato di stupro - lascia Acacias. Ursula è di nuovo sola.... : accusato da Samuel di aver abusato di Lucia in occasione del sequestro lampo, Telmo sarà costretto a lasciare Acacias. Ora Ursula è di nuovo in balia dei nemici del quartiere e del pericoloso figliastro!

Una Vita - trame del serale del 15 ottobre : Lucia va da Joaquin ma lo trova ormai morto : Sarà una puntata serale di Una Vita da non perdere quella che andrà in onda oggi, 15 ottobre, su Rete 4. Siccome anche in quest'occasione non è previsto Il Segreto in prime-time, la telenovela ambientata ad Acacias 38 verrà trasmessa dalle ore 21:25 alle 23:40, permettendo così al pubblico di seguire un ampio sviluppo delle trame. Al centro dell'attenzione ci saranno le indagini di Lucia, sempre più decisa nel voler scoprire la verità sul suo ...

Beautiful - Una Vita e Il segreto ora sono anche sull’On Demand di SKY : Solo pochi mesi fa, dopo la chiusura del servizio Premium in abbonamento di Mediaset, i canali che erano compresi nel pacchetto (Premium Stories e Premium Action) sono rimasti inclusi nell’offerta Sky, che da qualche tempo si è arricchita ulteriormente: in un’epoca dove sempre più la tv si guarda online, gli abbonati hanno una possibilità in più di seguire i programmi Mediaset dove, come e quando vogliono. E la questione riguarda, ...

Una Vita - spoiler 16 e 17 ottobre : Joaquin muore - Casilda sarebbe la figlia di Maximiliano : Gli episodi di mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre di Una Vita porteranno alla luce due questioni molto interessanti. Ad animare le puntate ci sarà, soprattutto, la morte inaspettata di Joaquin. Dopo aver stretto un patto con Samuel, da cui sono emerse delle importanti rivelazioni sulla famiglia di Lucia, l'uomo morirà in circostanze alquanto misteriose. Lucia sarà informata della notizia e le verrà detto che il tutto è accaduto in seguito ad una ...

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dal 20 al 26 ottobre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 20 a sabato 26 ottobre 2019: Telmo insinua che sia stato Samuel ad uccidere Joaquin, ma Lucia fa fatica a credergli. Intanto, Celia e Felipe consigliano alla Alvarado di stare lontana da Samuel, dopo l’aggressione subita da quest’ultimo da parte degli uomini di Jimeno Batan. Mentre Leonor vuole costringere Rosina ad accettare in famiglia Rosina, quest’ultima fa ...

Una Vita - anticipazioni martedì 15 ottobre : Servante convinto di morire fugge da Acacias : martedì 15 ottobre a partire dalle 21:25 su Rete 4, andrà in onda un nuovo appuntamento serale di Una Vita ricco di colpi di scena e che terrà con il fiato sospeso i numerosissimi fan della soap iberica. Stando alle anticipazioni, nel nuovo appuntamento serale vedremo che Servante scomparirà nel nulla e sembreranno vane le ricerche delle domestiche e di tutti gli abitanti del quartiere. Il portinaio, ancora febbricitante a causa della polmonite, ...

Una Vita - spoiler : Telmo apprende che lui e Lucia sono stati narcotizzati da Samuel : Tre nuovi protagonisti della soap opera Una Vita daranno avvio a delle numerose dinamiche nei prossimi appuntamenti italiani. Si tratta di Padre Telmo Martinez (Dani Tatay), Samuel Alday (Juan Gareda) e di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez). L’ex marito di Blanca Dicenta per ottenere i suoi loschi scopi, farà una gravissima accusa nei confronti del sacerdote, quando capirà che sta facendo di tutto per far fallire il suo piano. La cugina di Celia se ...

Una Vita - trame Spagna : Susana bacia Armando - Marcia lascia l'Alvarez Hermoso : Le trame sulle puntate di Una Vita, trasmesse da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre in Spagna rivelano che Susana Seler darà una chance alla sua nuova relazione con Armando, mentre Marcia chiederà a Santiago di abbandonare Acacias 38 dopo aver spezzato il cuore di Felipe Alvarez Hermoso. Una Vita: Armando e Susana si baciano Nuovi colpi di scena arrivano dalle vicende ambientate ad Acacias 38. Le anticipazioni di Una Vita in onda da oggi 14 ottobre ...

Una Vita / Anticipazioni 15 e 14 ottobre : la rivelazione di Maria a Leonor! : Una VITA, Anticipazioni puntate del 15 e 14 ottobre: Maria rivela a Leonor che Casilda è figlia sua e di Maximiliano, come la prenderà la Hildago?

Una Vita anticipazioni : TELMO incastra SAMUEL? Il prete trova una pista : Nel corso delle prossime settimane, a Una Vita, Padre TELMO (Dani Tatay) verrà accusato da Samuel Alday (Juan Gareda) di aver usato violenza su Lucia Alvarado (Alba Gutierrez). Come facilmente prevedibile, tutto ciò creerà diverse dinamiche nelle storyline della telenovela, che culmineranno con un nuovo omicidio. Facciamo il punto della situazione per vedere come si arriverà al risvolto funereo… Una Vita, trame: ecco come Samuel accuserà ...