Una Fondazione per il Gruppo Gedi

(Di martedì 15 ottobre 2019) “Mi offro di rilanciare ile poi conferire le azioni in una. Ricevo segnali di grande interesse dai giornalisti”. Così Carlo De Benedetti in un’intervista al Corriere della Sera sulla sua mossa di un’offerta a sorpresa per l’acquisto del 29,9% di, respinta da Cir, la società che controlla il 45,75% deleditoriale del quale fa parte La Repubblica.“Sono ben conscio della mia età. Ma mi sento molto bene. E sono in condizioni di condurre in porto un’operazione in due tempi”. Il primo: raddrizzare “la gestione dell’azienda, che è stata del tutto inefficace”, e in questa ottica “riprendere a investire pesantemente in un settore in cui Repubblica per anni ha eccelso: il digitale”. Il secondo passo consisterebbe poi nel “portare le mie azioni, ...

