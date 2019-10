Un nuovo materiale che cattura l’anidride carbonica

Fonte : wired

(Di martedì 15 ottobre 2019) (foto: Rmit University) Quando si parla di ambiente, emissioni e riscaldamento globale, Kyoto viene in mente per il famoso trattato internazionale, ma chissà che non diventi famosa anche per l’invenzione di unpromettente chele molecole di anidride. Quello che infatti i ricercatori dell’Università di Kyoto, in collaborazione con Tokyo e la cinese Università normale di Jiangsu, hanno sviluppato e raccontato su Nature Communications è una struttura metallo-organica fatta di ioni di zinco e componenti organiche capace di riconoscere selettivamente la CO2,rla e renderla riutilizzabile per la produzione di prodotti chimici. L’idea non è nuova e i primi tentativi per intrappolarevolatile e contrastare così il cambiamento climatico risalgono al 1999. Solo all’inizio di quest’anno una ricerca australiana ha sviluppato una tecnologia che ...

