Ultime dai campi – Novità sugli infortuni di Darmian | Perotti | Dzeko e Joao Pedro | il

Ultime dai campi – I resoconti dei test amichevoli e le condizioni degli infortunati : LECCE – Allenamento in famiglia contro la formazione Primavera questa mattina per il Lecce di Fabio Liverani. Al test amichevole, sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort, a porte chiuse, non hanno preso parte i nazionali Benzar, Imbula, Majer, Shakhov e Vera, mentre sono rientrati Dubickas e Lucioni, quest’ultimo dal permesso per la nascita della figlia. Lapadula e Tabanelli hanno continuato un programma di lavoro ...

Serie A - le Ultime dai campi : tante assenze per le Nazionali - successo in amichevole del Verona : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali ma le squadre del massimo torneo italiano si preparano in vista dell’8^ giornata con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo. Si preannuncia un turno scoppiettante per gli obiettivi di scudetto, Champions League, Europa League e salvezza. Ecco tutte le ultime dai campi. NAPOLI – Il Napoli ha dovuto rinunciare ai calciatori impegnati in Nazionale ...

Serie A - le Ultime dai campi : inizia a svuotarsi l’infermeria della Roma : SAMPDORIA – Proseguono gli allenamenti al ‘Mugnaini’ di Bogliasco, dove la Sampdoria è stata sottoposta ad un’intensa seduta con sviluppi atletici sotto forma di esercitazioni tecnico-tattiche e partite a tema in spazi ridotti. Secondo giorno parzialmente con il gruppo per Gonzalo Maroni che, come Andrea Bertolacci, ha alternato il lavoro con i compagni a quello personalizzato per lo sviluppo della condizione. Specifici ...

Serie A - le Ultime dai campi : tanti assenti in casa Samp - defezioni anche per Parma e Udinese : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, le squadre del massimo campionato italiano lavorano in vista dell’ottava giornata, un turno che promette grande spettacolo ed indicazioni in vista del proseguo della stagione, ecco le ultime dai campi. SampDORIA – In attesa di conoscere il nuovo allenatore la Sampdoria ha sostenuto una doppia seduta di allenamento, sul fronte dei singoli Morten Thorsby è ...

Le Ultime beta di Tasker e Join restituiscono la sincronizzazione degli appunti dai dispositivi Android 10 : Google ha reso l'app di gestione degli appunti una proposta insostenibile in Android 10 con la riclassificazione di un'autorizzazione di sistema vitale per il suo funzionamento, tuttavia il creatore di Tasker e molte altre app di automazione ha aggiornato la versione beta del suo gestore di appunti Join, in modo da aggirare l'inconveniente. L'articolo Le ultime beta di Tasker e Join restituiscono la sincronizzazione degli appunti dai ...

Serie A - le Ultime dai campi : infortunio per Zaza - novità in casa Atalanta - buone notizie per la Lazio : Si avvicina la settima giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, si gioca infatti il big match per lo scudetto tra Inter e Juventus, ecco tutte le ultime notizie che riguarda i club. PARMA e SPAL- La squadra di D’Aversa contro la Spal. A inizio settimana, Felipe, Kurtic e Valoti sono stati reintegrati, nel 3-5-2 la Spal si schiera con Berisha; Tomovic, ...

Le Ultime dai campi - rientrano Kurtic e Inglese : riposa qualche big nell’Atalanta : NAPOLI – Il terzino del Napoli, Mario Rui, si è sottoposto ad esami medici in seguito all’infortunio subito nella gara di ieri contro il Genk in Champions League. L’esito è quello di una elongazione al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno rivalutate tra una settimana. Il resto della squadra ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista del match contro il Torino in programma domenica alle ore 18. I ...

Serie A - le Ultime dai campi : Giampaolo verso un tridente inedito - alta tensione in casa Samp : Si giocano le partite in Europa ma le squadre italiane si preparano per la 7^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Ecco le ultime dai campi in vista della giornata. PARMA – La squadra di D’Aversa al lavoro per preparare la sfida di sabato contro la Spal, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e ...

Le Ultime dai campi – Tonsillite per Inglese - trauma cranico per Laurini : out Correa e Lapadula : PARMA – Il Parma è tornato ad allenarsi oggi nel centro sportivo di Collecchio. Agli ordini di Mister D’Aversa, i calciatori reduci dalla vittoria sul Torino per 3-2 hanno svolto un lavoro defaticante. Roberto Inglese è rimasto a riposo a causa di una Tonsillite mentre Matteo Darmian ha svolto un programma di lavoro differenziato. Alberto Grassi si e’ allenato con il resto del gruppo. Riposo forzato di 7 giorni per ...

Serie A - le Ultime dai campi : emergenza difesa al Napoli - recupera Cristiano Ronaldo - rientra Immobile : La 5^ giornata del campionato di Serie A è andata da poco in archivio ma già si pensa al prossimo turno che si preannuncia ricco di emozioni, avvincente la lotta per scudetto con Juventus, Napoli ed Inter in corsa, così come quella per la zona Champions League, Europa League e salvezza. Ecco le ultime dai campi. TORINO – Subito in campo dopo la vittoria contro il Milan, adesso a sfida al Parma. Sessione defaticante per i calciatori ...

Le Ultime dai campi – Recuperano Quagliarella e Kucka - conferma per Caicedo - niente sconto per De Paul : NAPOLI – Dopo la sconfitta di ieri con il Cagliari, il Napoli ha ripreso la preparazione a Castelvolturno in vista del match casalingo di domenica, alle 12.30, contro il Brescia. Chi ha ha giocato dall’inizio contro i sardi ha svolto lavoro di scarico, mentre gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione col pallone e successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con ...

Le Ultime dai campi - Allan e Younes in gruppo : cambi per Cagliari e Sampdoria - occhio alla sorpresa della Spal : NAPOLI – Facce sorridenti questa mattina a Castelvolturno. Ancelotti ha riunito tutti a Castelvolturno per preparare subito la sfida di mercoledì al San Paolo con il Cagliari. Come da programma la rosa si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in una seduta tecnico tattica e di seguito hanno ...

Le Ultime dai campi – Manolas recuperato - Milik dal 1' : ballottaggio Caprari-Ramirez - dubbio nell’Udinese : NAPOLI – Buone notizie in casa Napoli. Kostas Manolas torna in gruppo dopo un giorno di lavoro personalizzato. Il greco potrebbe essere schierato dal primo minuto anche a Lecce. Ancelotti potrebbe dare vita al turnover anche in difesa. Ci potrebbe essere quindi Maksimovic al centro con Koulibaly. A destra ci sarà spazio per Malcuit mentre a sinistra dovrebbe tornare Ghoulam. A centrocampo scalpita Elmas che dovrebbe fare coppia con ...

Le Ultime dai campi – Fuori Nainggolan - dubbio trequartista nel Milan - Politano da seconda punta nell’Inter : Milan-INTER – Ancora tanti dubbi per Marco Giampaolo, a 48 ore dal derby. Il tecnico del Milan avrebbe anche pensato alla difesa a tre ma ora sembra più convinto a confermare il 4-3-2-1. Conti è favorito a prendere il posto dello squalificato Calabria, Biglia più di Bennacer in regia ma il dubbio principale resta nel ruolo di trequartista: Paquetà, Rebic o Castillejo. Il brasiliano è in pole nonostante la scialba prestazione del ...