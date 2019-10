Ue | Conte | Italia sostiene ingresso Albania con massima convinzione 2

Italia-Albania : Conte - rafforzare relazioni economiche - ambizione è fare di più : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “C’è la comune volontà di rafforzare le già eccellenti relazioni economiche bilaterali. La nostra posizione è eccellente, siamo il primo partner economico dell’Albania, ma l’ambizione è fare sempre meglio e sempre di più. So che le nostre imprese sono desiderose di rafforzare la loro presenza sul territorio albanese”. Così il premier Giuseppe Conte, da Tirana, durante la ...

Manovra 2020 e pensioni - Conte : «Quota 100 resta». Italia Viva : «No barricate - ma si rischia il burrone» : Renzi: «Misura iniqua». Marattin: «Nessuna barricata, ma così rischiamo di finire nel burrone». Congelata la tassa sulle sim ricaricabili. I renziani chiedono che l’abbassamento della soglia sia legato all’azzeramento delle commissioni sulle carte

**Ue : Conte - Italia sostiene ingresso Albania con massima convinzione** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Ho confermato che l’Italia sostiene i negoziati di adesione alla Ue, e personalmente, nel Consiglio d’Europa che si terrà giovedì, lo difenderò personalmente con la massima convinzione”. Così il premier Giuseppe Conte, da Tirana, durante la conferenza stampa con il primo ministro d’Albania, Edi Rama.L'articolo **Ue: Conte, Italia sostiene ingresso Albania con massima ...

Marotta e Conte vorrebbero un'Inter 'italiana' : nel mirino ci sarebbero Chiesa e Tonali : Beppe Marotta e Antonio Conte avrebbero un progetto ben preciso per l'Inter del futuro. Amministratore delegato e tecnico vorrebbero, infatti, puntellare la rosa gradualmente di talenti italiani per far sì che nelle prossime stagioni la squadra possa ruotare intorno ad una sorta di zoccolo duro "azzurro". In realtà, secondo la Gazzetta dello Sport il principale ideatore di questa strategia sarebbe il dirigente varesino che l'avrebbe avuta in ...

Siria - Conte : “Fermare l’export di armi non basta. L’Italia appoggerà qualsiasi iniziativa che porti allo stop dell’offensiva turca” : Il blocco dell’export di armi alla Turchia non basta. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla a margine della presentazione del Rapporto Cnr e torna a commentare l’iniziativa di alcuni Paesi europei nei confronti di Ankara, dopo l’invasione del Rojava, regione del nord-est Siriano: quella del blocco della vendita di armamenti “è un’iniziativa doverosa, ma non ci può affatto appagare – ha dichiarato ...

Conte : «Quota 100 resta» Italia Viva : «No barricate ma si rischia il burrone» Brambilla lancia quota 103 : Il deputato Marattin: «Se ci fosse lo stop immediato, siamo disposti a prenderci in carico le persone che hanno già firmato accordi per uscire dal mercato del lavoro»

Conte conferma Quota 100. Italia Viva : "Non alziamo barricate - ma si rischia burrone" : “Quota 100 rimane”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiude la diatriba interna alla maggioranza: “Vogliamo rivedere le misure, ma conservarle”.Per Italia Viva è un errore: su Quota cento “nessuna barricata” assicura il deputato Luigi Marattin, secondo cui “se si lascia scorrere Quota 100 così com’è, si crea il burrone Salvini”. In merito alle polemiche interne ...

Alitalia - il salvataggio sbloccato dal vertice tra Conte e Atlantia : Il governo sblocca il salvataggio di Alitalia mettendo Fs e Atlantia nella condizione di presentare in serata al Mise e ai commissari una proposta vincolante, sia pure condizionata e che necessita di...

Sud : Conte - ‘deve crescere per far crescere Italia’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Il Sud ce la può fare, deve crescere per far crescere ancor più tutta l’Italia”. Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook. “Questa mia convinzione -spiega- cresce e si rafforza sempre più, giorno dopo giorno. Essa riposa nella conoscenza del territorio e nel dialogo con le comunità locali che sto portando avanti tenacemente”. “Sto ...

Siria - Conte : “Stop all’esportazione di armi sia una decisione Ue - Italia sarà capofila” : "Non è vero che l'Italia è rimasta indietro", ha detto il presidente del Consiglio riferendosi alla decisione di fermare la vendita di armi alla Turchia di altri paesi Ue dopo l'attacco in Siria. "L'Italia - ha detto Conte - è capofila di una decisione forte dell'Ue sul tema, ma deve essere unitaria, altrimenti non è efficace".Continua a leggere

Siria - Conte : “Italia capofila in Europa su stop export armi alla Turchia”. Di Maio e Le Drian (Francia) : “Ue parli con una voce sola” : “Non è vero che l’Italia è rimasta indietro” sull’embargo alle armi alla Turchia, “l’Italia è capofila di una decisione forte dell’Ue sul tema, ma deve essere unitaria, altrimenti non è efficace. Se siamo capofila di una simile decisione non vuol dire mica che vogliamo vendere armi a Ankara“. Nel giorno del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo, dove l’Italia chiederà all’Unione una decisione ...

Italia 5 Stelle - fotografia del Movimento in tempi di governo giallorosso. A trainare l’asse Grillo-Conte - mentre Di Maio e Casaleggio inseguono : Beppe Grillo, il padre visionario e unico vero leader. Giuseppe Conte, l’uomo di garanzia che gode della benedizione del fondatore. Luigi Di Maio, il capo politico all’inseguimento. Roberto Fico, il movimentista dentro le istituzioni che calma gli scalpitanti. Davide Casaleggio, il defilato con in mano le chiavi di Rousseau alla ricerca di più attenzioni. Chi è il Movimento 5 Stelle oggi, lo dicono le cinque fotografie dei leader che hanno ...

Buffon-Conte - il duello (d’onore) che prolunga il Derby d’Italia : Il portiere bianconero e il tecnico nerazzurro protagonisti al Festival dello sport di Trento in una sfida dialettica a distanza. Lo juventino: «Significa tanto averlo vinto così». L’interista: «Cercheremo di cambiare le sorti del destino»

Armi italiane a Turchia - Mentana bacchetta Conte e Di Maio : 'Evitare figuracce' : L'esercito turco prosegue la sua azione nel nord della Siria contro i curdi del Rojava, nonostante le proteste della comunità internazionale. Quanto accade in Medio Oriente anima anche il dibattito politico a livello continentale e nazionale ed in questo solco si sono inserite le parole proferite dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio rispetto alla necessità di dare uno stop alla vendita di Armi ...