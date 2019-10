TURCHIA vs SIRIA L' obiettivo degli Usa è | solo | fermare l' Iran

SIRIA - ASSEDIO TURCHIA A MANBIJ/ Russia media con Erdogan - truppe Usa via da Kobane : SIRIA, TURCHIA assedia MANBIJ prima di attaccare Kobane: via truppe Usa, Ue lancia minacce a Erdogan, ma senza sanzioni,. Russia media con Ankara

Siria.Vice di Trump - Pence va in TURCHIA : 04.04 Il vicepresidente americano Mike Pence andrà in Turchia su richiesta del oresidente Trump. Pence guiderà una delegazione insieme al consigliere per la Sicurezza nazionale Robert O'Brien. L'obiettivo della missione è quello di avviare trattative per un cessate il fuoco. "Trump ha detto chiaramente" ad Erdogan che gli Stati Uniti "vogliono che la Turchia cessi l'invasione, attui un immediato cessate il fuoco e inizi a negoziare con le ...

Siria. Usa : azione TURCHIA unilaterale : 01.35 "Se la Turchia continuerà la sua operazione, esacerberà la crisi umanitaria, con potenziali disastrose conseguenze. Per evitare ulteriori sanzioni Ankara deve immediatamente cessare la sua offensiva unilaterale nel nordest della Siria e tornare al dialogo con gli Stati Uniti sulla sicurezza della Regione". Lo afferma il segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Qualificazioni Euro2020 – Anche a Parigi il saluto del soldato : i giocatori della TURCHIA omaggiano i connazionali impegnati in Siria : I calciatori turchi sempre più vicini alle forze armate del loro paese: Anche a Parigi la Nazionale turca omaggia i connazionali col saluto del soldato Non solo calcio e sport oggi in campo: a Parigi, infatti, si è andato ben oltre la semplice partita di calcio. Ancora una volta, come accaduto ripetutamente negli ultimi giorni, gli atleti turchi hanno reso omaggio ai soldati turchi impegnati nell’offensiva contro i curdi in ...

Siria - soldati Assad con i curdi contro TURCHIA. Erdogan : “Attacchiamo Kobane e Manbij”. Trump : “In arrivo grandi sanzioni per Ankara” : Le truppe di Assad marciano verso nord per combattere a fianco dei curdi contro i turchi. Un’intesa impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin che però non scoraggia Erdogan: “Andremo fino in fondo. Siamo determinati. Finiremo quello che abbiamo iniziato”, ha dichiarato il Sultano. “L’approccio” mostrato dalla “Russia non sarà un ...

Siria : Salvini - ‘sanzioni a Russia e miliardi a TURCHIA’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Hanno fatto le sanzioni contro la Russia per la Crimea, questi bombardano, massacrano, stuprano le donne e li teniamo nella Nato, li facciamo entrare nell’Europa e gli diamo sette miliardi”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro, a proposito della Turchia. L'articolo Siria: Salvini, ‘sanzioni a Russia e miliardi a Turchia’ ...

Siria - l’italiana che ha combattuto con l’Ypj : “Dare armi ai curdi e sanzioni alla TURCHIA”. Martedì decisione su sua sorveglianza speciale : Chiede sanzioni alla Turchia e aiuti ai curdi impegnati nel Nord della Siria. Maria Edgarda Marcucci, 28 anni, ha militato nell’Unità di protezione delle donne (Ypj) al fianco di combattenti curde e non. Martedì tornerà in tribunale insieme a Paolo Andolina e a Jacopo Bindi: la Digos della questura di Torino e la procura hanno chiesto che il Tribunale applichi la sorveglianza speciale contro di loro perché sono considerati socialmente ...

Siria - Bonino : “Contro la TURCHIA serve embargo europeo. Commozione per i curdi? Speriamo non sia effimera” : “Che si farà con le commesse di armi negoziate prima del Consiglio dell’Unione europea di oggi, si interrompono o non si interrompono? Spero che Conte e Di Maio vengano in aula velocemente per chiarirlo”. La senatrice di +Europa, Emma Bonino, lancia questo interrogativo al governo durante un incontro organizzato dall’Ispi a Milano. L’ex ministra degli Esteri definisce la dichiarazione politica uscita dal consiglio dell’Ue di oggi ...

Siria : M5S - ‘necessario stop export armi a TURCHIA’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “La strada per riportare la pace nel nord est della Siria deve passare necessariamente per un blocco dell’export delle armi italiane verso la Turchia. Il decreto annunciato oggi dal ministro degli Esteri Di Maio è un importante segnale che permette all’Italia di prendere ancora una volta una posizione netta contro la guerra voluta dal presidente ErdoÄ?an”. Lo affermano i deputati ...

TURCHIA - Italia blocca export di armi. Truppe siriane a 50 km dal confine turco. Trump : «Grandi sanzioni in arrivo» : Siria, la Turchia prepara l'attacco alla città di Kobane, con i carri armati e i soldati entrati nel Paese da ovest dell'Eufrate. Numerosi carri armati, mezzi blindati e...

Siria - l’ultima intervista di Hevrin Khalaf prima della morte : “TURCHIA ostacola la pace” : "Durante il periodo di dominio dell'Isis alle frontiere, la Turchia non ha visto questo come un pericolo per la sua gente. Ma ora che c'è un'istituzione democratica nel Nord Est della Siria, loro ci minacciano con l'occupazione" aveva spiegato l'attivista pochi giorni rima di essere trucidata in Siria da una formazione integralista alleata dei turchi.Continua a leggere

Siria - soldati di Assad con i curdi contro la TURCHIA. Erdogan : “Attacchiamo Kobane”. Trump : “In arrivo grandi sanzioni per Ankara” : Le truppe di Assad marciano verso nord per combattere a fianco dei curdi contro i turchi. Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin che però non scoraggia Erdogan. “L’approccio” mostrato dalla “Russia non sarà un problema” per il nostro attacco a Kobane, ha detto, mentre i suoi carri armati, mezzi blindati e unità militari ...

Perché la TURCHIA invade la Siria : un affare da 27 miliardi di dollari : L’intervento dell’esercito turco sul nord-est della Siria è solo l’ultimo capitolo di una lunga e terribile guerra. Più di mezzo milione di morti, oltre 6 milioni di sfollati e altrettanti profughi, il tragico bilancio del conflitto iniziato nel 2011. Oggi le vittime sono i curdi, sacrificati ancora una volta alle logiche geopolitiche delle grandi potenze in Medio Oriente. Sicurezza nazionale e lotta al terrorismo, gli obiettivi della Turchia. ...

GUERRA SIRIA - TRUPPE ASSAD AL CONFINE/ Di Maio "pronto embargo armi a TURCHIA" : GUERRA SIRIA, TRUPPE ASSAD vicino al CONFINE: Erdogan 'ok da Putin per GUERRA a Kobane contro terroristi curdi'. Di Maio 'embargo armi anti-Turchia'