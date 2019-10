Turchia | Strada | “Atteggiamento governi indecente Bloccare subito ogni esportazione | non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) “L’atteggiamento deieuropei ed italiano èperchè dovrebberoimmediatamentedi armi verso lae forse non solo di armi”. Non usa mezzi termini il fondatore di Emergency Ginoper commentare l’invasione turca a margine della presentazione del report “Una rivoluzione silenziosa” nella sede milanese di Emergency. “Porsi il problema oggi se sia giusto o menoi contratti in essere di armi mi sembra che sia come giocare con la pelle delle persone”. Definisce Erdogan come “presidente fascista di uno stato fascista con un regime autoritario che massacra i propri cittadini mentre l’Europa sta a guardare”. La reazione dei paesi europei non convince il fondatore di Emergency: “C’è una crisi umanitaria in atto e il problema dell’Europa è l’Europa ovvero il fatto che l’Europa non esiste ad oggi”. L'articolo: ...

INapodano : RT @AdryWebber: Potus alza la voce... «sono pronto a distruggere totalmente e rapidamente l’economia turca se i leader turchi continuano qu… - Robycop51 : RT @AdryWebber: Potus alza la voce... «sono pronto a distruggere totalmente e rapidamente l’economia turca se i leader turchi continuano qu… - Primula23244790 : RT @AdryWebber: Potus alza la voce... «sono pronto a distruggere totalmente e rapidamente l’economia turca se i leader turchi continuano qu… -