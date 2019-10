Trump annuncia sanzioni contro la Turchia ma la guerra in Siria si allarga

Trump annuncia sanzioni contro il governo turco e aumenti sui dazi sull'acciaio : Donald Trump ha annunciato su Twitter che a breve firmerà un ordine esecutivo “per imporre sanzioni contro dirigenti ed ex dirigenti del governo turco e qualsiasi persona che contribuisca alle azioni destabilizzanti della Turchia nel nordest della Siria”. Saranno inoltre aumentati i dazi sull’acciaio sino al 50% e fermati i negoziati per un accordo commerciale con Ankara da 100 miliardi di dollari.“Sono stato ...

Dazi Usa - Trump annuncia una tregua nella guerra commerciale con la Cina : nessuna nuova sanzione dal 15 ottobre. Le Borse volano : Da una parte il fronte europeo, con i Dazi degli Usa pronti a scattare il 18 ottobre anche su una parte del made in Italy, dal parmigiano agli amari. Dall’altra l’annuncio di una prima “pace” che metterebbe fine alla guerra commerciale con la Cina. A dirlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in persona che parla di “fase uno“: non ancora lo storico patto per risolvere tutte le annose questioni ...

Dazi - Trump annuncia : «Raggiunto sostanziale accordo con la Cina» : La prossima settimana non scatteranno gli aumenti americani delle tariffe dal 25 al 30%. In cambio aperture cinesi sulla finanza e sulle valute. Dall'intesa restano fuori i punti più controversi sulla proprietà intellettuale

Siria - la doppia battaglia di Donald Trump : annunciare ritiro in nome dell'”America First” o rimanere per non inimicarsi i Repubblicani : È ribellione aperta nel Partito Repubblicano contro la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe Usa dal nord-est della Siria. Nelle ultime ore alcuni dei membri più influenti del Grand Old Party hanno espresso tutta la loro contrarietà, destinata a prendere forma in una mozione degli stessi Repubblicani del Senato contro il ritiro. Lo scontro rischia di indebolire il presidente, sottraendogli l’appoggio del suo partito in uno dei momenti ...

Siria - Trump annuncia e poi smentisce il ritiro delle truppe. Tra guerra e pace (solo dei tweet) : Una volta c’erano i Valli d’Adriano, le Muraglie Cinesi, le linee Maginot, le Cortine di Ferro. Adesso, il confine tra guerra e pace, tra giusto e iniquo, può essere labile e sottile come un tweet: tra quello con cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia il ritiro dalle truppe americane dalla Siria – perché è tempo di riportare a casa i ragazzi da quelle guerre “lontane e inutili” – e quello con cui, poche ore dopo, ...

Nancy Pelosi annuncia indagine per impeachment contro Trump. Il presidente : un aiuto per elezioni : La speaker della Camera Nancy Pelosi annuncia un’indagine per un possibile impeachment di Donald Trump. “Le azioni del presidente hanno violato la Costituzione. Nessuno è al di sopra della legge”.Il presidente Usa ha commentato: “Sarà un aiuto per la campagna elettorale. Un giorno di successi all’Onu è stato rovinato dalla spazzatua dei dem. È una caccia alle ...

