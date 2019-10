Trema la Sicilia | scossa di terremoto di magnitudo 3 8

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 15 ottobre 2019) Continua are la. Un altroè stato registrato dai sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma ha avuto unadi 3.8 ed è stato registrato dal centro dell’Ingv a largo delle isole Eolie alle 22.42 di ieri notte. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 297 km di profondità ed epicentro 91 km a nordovest di Messina. Per effetto della distanza, della grande profondità e dell’intensità moderata lanon è stato avvertito in odo particolare dalla popolazione e non si segnalano danni a persone o cose. È la seconda fortedinel giro di pochi giorni. Un sisma è stato registrato nella stessa area l’8 ottobre. Ladial largo delle Eolie, nelle vicinanze dell’isola di Vulcano, è stata registrata dall’Ingv di Roma alle 16,11. Il ...

passaricaterina : Trema la Sicilia, forte scossa di terremoto nella notte - michelebuscemi : Trovare in sicilia “la bandita” è veramente un gran piacere. Equilibrato, piacevole e splendidamente sorprendente.… -