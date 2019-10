Trapianto di vertebre umane Prima volta al mondo in Italia | Bologna | ' paziente ok'

Trapianto di vertebre umane : in Italia il primo caso al mondo : L'intervento, mai realizzato prima, è stato effettuato con successo all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, su un...

Bologna - 1° Trapianto mondiale vertebre : 14.22 Il primo trapianto al mondo di vertebre umane è stato eseguito in Emilia Romagna, all'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna , su un paziente di 77 anni. L'intervento risale a più di un mese fa e ha riguardato un paziente affetto da cordoma- forma maligna di tumore osseoche ora sta bene ed è stato dimesso. L'équipe medica ha sostituito una parte di colonna vertebrale con 4 vertebre conservate nella banca regionale del tessuto ...

Trapianto di vertebre umane - il primo intervento al mondo riuscito in Italia : nuova speranza per i malati di tumore : In Italia è stato effettuato il primo Trapianto al mondo di vertebre umane. Lo straordinario intervento è stato portato a termine lo scorso 6 settembre da un'équipe di medici...