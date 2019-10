Tragico schianto in moto nella zona industriale | muore a 17 anni

Venezia - Tragico schianto in moto : Sara muore a 29 anni - ferito il compagno alla guida : La vittima dell'incidente stradale è Sara Guernier, ventinovenne del posto sbalzata sull'asfalto dopo il violento impatto della motocicletta contro il guardrail. Soccorso e trasportato in ospedale invece il compagno della donna, il 26enne T.M., che era alla guida della moto ed è rimasto ferito.Continua a leggere

Tragico schianto all'alba : un morto e quattro feriti nel devastante impatto : Un morto nel gravissimo incidente stradale avvenuto all'alba: un'auto con a bordo 5 giovani è uscita di strada. Per uno di...

Tragico schianto in moto a Firenze - Simone muore a 18 anni in strada : La vittima del Tragico incidente stradale è Simone Camiciotti, giovane studente di Greve in Chianti. Simone era in sella alla sua moto quando, si è scontrato violentemente con un'auto che stava facendo manovra per entrare in una proprietà privata. Portato in ospedale non era ritenuto in pericolo di vita ma col passare delle ore le sue condizioni sono peggiorate sempre di più fino al decesso.Continua a leggere

Drammatico incidente a Taranto : donna di 38 anni muore in un Tragico schianto frontale : La vittima era al volante della sua auto. quando si è scontrata frontalmente con un'altra utilitaria che viaggiava in senso opposto. Un impatto valentissimo che non le ha lasciato scampo. Soccorsa e trasportata con il massimo codice di urgenza in ospedale, è mota due ore dopo il ricovero a causa dei traumi riportati nello schianto.Continua a leggere

Calabria - Tragico schianto fra due auto : un anziano morto e una donna ferita : Un drammatico incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi 1° settembre in Calabria e ha causato il decesso di un uomo e il ferimento di una donna. A rimanere coinvolte nello scontro sono state due autovetture, anche se la dinamica del sinistro risulta essere ancora poco chiara. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 ed era stata trasportata in ospedale, ma le ferite riportate sono risultate essere troppo gravi ...

Tragico schianto mentre tornano a casa per il fine settimana : un operaio morto e 5 feriti in A1 : La tragedia sull’autostrada A1, all'altezza dello svincolo di Villa Costanza, a Scandicci, nella città metropolitana di Firenze. Per cause ancora da accertare, il furgone su cui viaggiavano ha improvvisamente sbandato, urtando prima una barriera di protezione per poi ribaltarsi più volte lungo la carreggiata.Continua a leggere

Lutto a Jesolo - Tragico schianto in scooter : muore l’imprenditore Cesare Martellozzo : In un primo momento sembrava non avesse riportato ferite gravi, dopo lo schianto in motorino era rimasto vigile per tutto il tempo dell'arrivo dell'ambulanza e del trasporto al pronto soccorso ma durante gli accertamenti in ospedale le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e per lui non c'è stato nulla da fare. Così è morto nelle scorse ore Cesare Martellozzo, 48enne noto commerciante e imprenditore di Jesolo, nel veneziano, dove era ...

Tragico schianto in volo tra elicottero e aereo a Maiorca : almeno 5 morti : L'incidente è avvenuto nei cieli del comune di Inca. I due velivoli si sono scontrati in volo, schiantandosi nei pressi di una fattoria, innescando anche un incendio. Tra le vittime anche un minore: tre erano occupanti dell'aereo e due dell'elicottero. Sulle cause dell'accaduto indaga ora la polizia locale.Continua a leggere

Tragico schianto in Calabria - motociclista contro auto : è grave : Un Tragico schianto è avvenuto poco fa in Calabria: un motociclista è rimasto ferito in modo grave. Le prime notizie che giungono sono ancora molto frammentarie, ma sembrerebbe che l'uomo si sia andato a scontrare contro un fuoristrada dove vi erano tre persone a bordo. L'uomo, a causa del violento impatto, ha riportato dei seri traumi e per questo motivo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Gli occupanti del fuoristrada invece sono stati ...

Tragico schianto in motorino a Palermo - Dylan muore 24 ore dopo il cugino : Non ce l'ha fatta Dylan Greco il ragazzo di 26 anni rimasto coinvolto nel Tragico schianto in motorino in via dei Mille a Palermo in cui aveva perso la vita il cugino, il 28enne Gianluca Montesano. A 24 ore di distanza dal Tragico incidente stradale, si è spento anche il cuore di Dylan che era ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Civico del capoluogo siciliano. Il Tragico impatto era avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 agosto ...

Cesenatico - Tragico schianto in motorino : Ledio muore a 19 anni mentre va al lavoro : Era uscito di casa in mattinata e di stava recando al lavoro in motorino così come faceva tutti i giorni da qualche tempo ma un tragico destino ha voluto che non arrivasse mai più a destinazione fermandolo per sempre su un pezzo di asfalto. Il 19enne Ledio Cerriku è morto tragicamente lunedì mattina a seguito di un drammatico incidente stradale a Cesenatico, sulla riviera Romagnola. Il dramma si è consumato intorno alle 9.30, quando il giovane, ...

Tragico schianto in scooter - addio a una promessa del calcio : Pietro muore a 15 anni : L'incidente stradale a Praiano, in Costiera Amalfitana. Pietro Villani era un promettente portiere. Altro grave incidente...

Tragico schianto in autostrada : due morti e tre feriti sulla A14 : L'incidente mortale nelle prime ore di sabato sulla autostrada Bologna-Taranto, nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena...