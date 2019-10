Traffico Roma del 15-10-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 18 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico INTENSO E LAVORI IN CORSO CONTINUANO A CREARE CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA CASSIA. DIFFICOLTÀ PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA INTERNA, ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE, DALLA SALARIA ALLA PRENESTINA. SI VIAGGIA RALLENTATI IN USCITA DA Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL ...

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 17 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, DISAGI AL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. SI VIAGGIA INVECE IN CODA A CAUSA DEI CANTIERI, TRA CASSIA BIS E CASSIA. IN INTERNA, Traffico INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; IN ...

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO, TRA SALARIA E CASSIA, MENTRE IN INTERNA CI SONO FILE PER UN INCIDENTE DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER LA A24. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; IN TANGENZIALE EST, NELLA STESSA DIREZIONE, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO ...

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 ORE 16:15 A CAUSA DI UN INCENDIO SUL VICINO TRATTO AUTOSTRADALE, LA A1 Roma-FIRENZE CONTINUA A ESSERE CHIUSA TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA A24 IN DIREZIONE NAPOLI. SULLA A24 Roma-TERAMO, È INOLTRE CHIUSO L’ALLACCIAMENTO CON LA A1 VERSO FIRENZE, MENTRE SI PUÒ PROSEGUIRE IN DIREZIONE NAPOLI. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ARRIVO ANCHE PER LA FERMATA METRO A DI BALDO DEGLI UBALDI. DA VENERDÌ 18 ...

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 15 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, DISAGI AL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. SI VIAGGIA INVECE IN CODA A CAUSA DEI CANTIERI, TRA CASSIA BIS E CASSIA. IN INTERNA, Traffico INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; IN ...

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 14 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. BREVI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIALE TOR DI QUINTO A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SU VIA CRISTOFORO COLOMBO PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA PINDARO VERSO OSTIA. SEMPRE IN PROSSIMITÀ DEL LITORALE RomaNO, DISAGI AL Traffico PER LA ...

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 13 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. BREVI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIALE TOR DI QUINTO A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SU VIA CRISTOFORO COLOMBO PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA PINDARO VERSO OSTIA. SEMPRE IN PROSSIMITÀ DEL LITORALE RomaNO, DISAGI AL Traffico PER LA ...

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 12 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI NELLA ZONA NORD. DISAGI NELLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA FLAMINIA CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE PORTA DI Roma. Traffico INTENSO E RALLENTATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL GEMELLI. PRIMA C’ERA ANCHE UN INCIDENTE ALL’OSTIENSE PER LAVORI IN CORSO CHIUSA VIA DEI MAGAZZINI. RIPERCUSSIONI IN VIA DEL GAZOMETRO E NELLE STRADE CIRCOSTANTI. SUL LUNGOTEVERE PER Traffico ...

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 11 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI NELLA ZONA NORD. DISAGI NELLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA FLAMINIA CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE PORTA DI Roma. Traffico INTENSO E RALLENTATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL GEMELLI. PRIMA C’ERA ANCHE UN INCIDENTE ALL’OSTIENSE PER LAVORI IN CORSO CHIUSA VIA DEI MAGAZZINI. RIPERCUSSIONI IN VIA DEL GAZOMETRO E NELLE STRADE CIRCOSTANTI. SUL LUNGOTEVERE PER Traffico ...

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 10 : 30 : DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA IL BIVIO PER FIUMICINO E L’USCITA PER LA VIA CRISTOFORO COLOMBO. DISAGI QUINDI IN DIREZIONE PONTINA, SI PROCEDE IN CODA. RACCORDO ORA SCORREVOLE NEL TRATTO PRENESTINA – A24, IN PRECEDENZA Traffico PER INCIDENTE. PARLIAMO ANCORA DI INCIDENTI. PROVOCANO RIPERCUSSIONI: SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA ACILIA, SULL’ARDEATINA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO. LUNGHI RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE. IL TRATTO: ...

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 10 : 00 : DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRA IL BIVIO PER FIUMICINO E L’USCITA PER LA VIA CRISTOFORO COLOMBO. DISAGI QUINDI IN DIREZIONE PONTINA, SI PROCEDE IN CODA. RACCORDO ORA SCORREVOLE NEL TRATTO PRENESTINA – A24, IN PRECEDENZA Traffico PER INCIDENTE. PARLIAMO ANCORA DI INCIDENTI. PROVOCANO RIPERCUSSIONI: SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA ACILIA, SULL’ARDEATINA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO. LUNGHI RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE. IL TRATTO: ...

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 09 : 30 : MATTINA AL MOMENTO CARATTERIZZATA DA INCIDENTI NELLA ZONA EST DEL RACCORDO. DOPO DUE INCIDENTI, ORA UN ALTRO AVVENUTO NELLA CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI TRA L’USCITA DI TOR BELLA MONACA, LA RUSTICA E IL BIVIO PER LA A24. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA NOMENTANA. CODE TRA PIAZZA SEMPIONE E SAN BASILIO. LUNGHI RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE. IL TRATTO: TRA L’ISOLA TIBERINA E CORSO VITTORIO. RALLENTAMENTI PER UN LUNGO TRATTO ...

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 09 : 00 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE VERSO LA TANGENZIALE; CODE NON SOLO PER Traffico MA ANCHE PER UN VEICOLO IN PANNE; MEZZO IN PANNE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA COLLATINA TRA VIA DI SALONE E VIA DELL’ACQUA VERGINE. AUMENTATO IL Traffico DENTRO Roma. DISAGI ORA NON SOLTANTO SULLE CONSOLARI E SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO: CODE IN VIA DI TORREVECCHIA VERSO LA TRIONFALE. INCOLONANMENTI SUL LUNGOTEVERE ...

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 08 : 30 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE VERSO LA TANGENZIALE; CODE NON SOLO PER Traffico MA ANCHE PER UN VEICOLO IN PANNE; MEZZO IN PANNE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA COLLATINA TRA VIA DI SALONE E VIA DELL’ACQUA VERGINE. AUMENTATO IL Traffico DENTRO Roma. DISAGI ORA NON SOLTANTO SULLE CONSOLARI E SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO: CODE IN VIA DI TORREVECCHIA VERSO LA TRIONFALE. INCOLONANMENTI SUL LUNGOTEVERE ...