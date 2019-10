Traffico Roma del 15-10-2019 ore 14 | 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019) BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA-TERAMO. BREVI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIALE TOR DI QUINTO A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SU VIA CRISTOFORO COLOMBO PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA PINDARO VERSO OSTIA. SEMPRE IN PROSSIMITÀ DEL LITORALENO, DISAGI ALPER LA STESSA CAUSA SU VIA DELLE AZZORRE, ALTEZZA INCROCIO CON VIA DEIGNOLI. INFINE, A CAUSA DI UN INCENDIO IN PROSSIMITÀ DEL TRATTO AUTOSTRADALE, RICORDIAMO ANCORA CHIUSA LA DIRAMAZIONEEST TRA GUIDONIA E LO SVINCOLO DELLA A24, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SULVI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 ...

