Traffico Roma del 15-10-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 08 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE, RISOLTO L’INCIDENTE PRIMA DELLA A24 DIREZIONE TIBURTINA, MA ADESSO UN INCIDENTE APPENA DOPO LA A24 STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI IN QUESTA CARREGGIATA, LA CARREGGIATA ESTERNA: CODE A PARTIRE DALL’USCITA LA RUSTICA. VICINO QUESTA ZONA DEL RACCORDO, SULLA VIA COLLATINA, UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI. RALLENTAMENTI TRA VIA DI SALONE E VIA DELL’ACQUA VERGINE. PER Traffico INCOLONNAMENTI SULL’INTERO TRATTO DELLA A24, PARLIAMO ...

Traffico Roma del 15-10-2019 ore 07 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RIPERCUSSIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE. CODE TRA CASILINA E PRENESTINA PER UN INCIDENTE PRIMA DELLA A24. INCIDENTE COMUNQUE IN VIA DI RISOLUZIONE, Traffico IN MIGLIORAMENTO. RACCORDO POI CON CONSUETI DISAGI PER Traffico, NELLA CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E APPIA. IN VIA COLLATINA Traffico MA ANCHE UN INCIDENTE TRA VIA DI SALONE E VIA DELL’ACQUA VERGINE. CODE PER Traffico, TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 20 : 00 : disagi in via aurelia per un incidente altezza aurelia hospital sulla via flaminia nuova code da via tuscania al raccordo per un incidente avvenuto sul viadotto giubileo del 2000 PER L’INTENSO Traffico CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA corso di francia E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI tra via tiburtina e l’uscita per la a24; nel senso opposto, direzione stadio code a tratti ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 19 : 30 : ancora DISAGI PER UN INCIDENTE sul viadotto giubileo del 2000 direzione prima porta con conseguenti incolonnamenti sulla via flaminia nuova a partire da via tuscania e lungo viale di tor di quinto dall’uscita della tangenziale a via flaminia il tutto verso il raccordo anulare altro incidente in via aurelia altezza raccordo anulare con conseguenti incolonnamenti code anche in via appia nuova per un incdente in prossimità di via dell’arco di ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 19 : 00 : DISAGI PER UN INCIDENTE sul viadotto giubileo del 2000 direzione prima porta con conseguenti incolonnamenti sulla via flaminia nuova a partire da via tuscania e lungo viale di tor di quinto dall’uscita della tangenziale a via flaminia il tutto verso il raccordo anulare PER L’INTENSO Traffico CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA corso di francia E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 18 : 30 : DISAGI PER UN INCIDENTE sul viadotto giubileo del 2000 direzione prima porta con conseguenti incolonnamenti sulla via flaminia nuova a partire da via tuscania e lungo viale di tor di quinto dall’uscita della tangenziale a via flaminia il tutto verso il raccordo anulare PER L’INTENSO Traffico CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA corso di francia E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 18 : 00 : DISAGI PER UN INCIDENTE sul viadotto giubileo del 2000 direzione prima porta con conseguenti incolonnamenti sulla via flaminia nuova a partire da via tuscania e lungo viale di tor di quinto dall’uscita della tangenziale a via flaminia il tutto verso il raccordo anulare altro incidente con code in via anastasio ii altezza largo oreste giorgi direzione piazzale degli eroi PER L’INTENSO Traffico CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA corso di francia ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 17 : 30 : DISAGI PER UN INCIDENTE sul viadotto giubileo del 2000 direzione prima porta con conseguenti incolonnamenti sulla via flaminia nuova a partire da via tuscania e lungo viale di tor di quinto dall’uscita della tangenziale il tutto verso il raccordo anulare altro incidente con code in via anastasio ii altezza largo oreste giorgi direzione piazzale degli eroi PER L’INTENSO Traffico CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA corso di francia E VIALE DELLA ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 17 : 00 : DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA ANASTASIO II ALTEZZA LARGO ORESTE GIORGI VERSO PIAZZALE DEGLI EROI PER L’INTENSO Traffico CODE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA croso di francia E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA CODE TRA VIA TUSCANIA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL RACCORDO ANULARE ALTRE FILE ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 16 : 30 : disagi per un incidente in via flaminia nuova tra via dei due ponti e via di grottarossa verso il raccordo anulare per l’intenso Traffico incolonnamenti in via del foro italico tra corso di francia e viale della moschea direzione salaria sulla colombo code da via di mezzocammino a via di malafede VERSO OSTIA, a complicare la situazione un cantiere proseguono i lavori sulla metro b, FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21 A FINE SERVIZIO BUS AL POSTO DEI ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 15 : 30 : disagi per un incidente in via flaminia nuova tra via dei due ponti e via di grottarossa verso il raccordo anulare per l’intenso Traffico incolonnamenti in via del foro italico tra corso di francia e viale della moschea direzione salaria sulla colombo code da via di mezzocammino a via di malafede VERSO OSTIA, a complicare la situazione un cantiere proseguono i lavori sulla metro b, FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21 A FINE SERVIZIO BUS AL POSTO DEI ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 14 : 30 : disagi sul lungotevere dei vallati per un incidente altezza via dei pettinari altro incidente in viale opita oppio all’incrocio con via dei fulvi con conseguenti incolonnamenti code anche in via pietro belon per un incidente in prossimità di via casilina sul raccordo anulare incolonnamenti in carregiata esterna tra le uscite casilina la rustica, a complicare la situazione un incidente proseguono i lavori sulla metro b, FINO AL 7 DICEMBRE, ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 13 : 30 : disagi sul lungotevere dei vallati per un incidente altezza via dei pettinari altro incidente in viale opita oppio all’incrocio con via dei fulvi con conseguenti incolonnamenti code anche in via pietro belon per un incidente in prossimità di via casilina sul raccordo anulare incolonnamenti in carregiata esterna tra le uscite casilina la rustica, a complicare la situazione un incidente proseguono i lavori sulla metro b, FINO AL 7 DICEMBRE, ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 12 : 30 : UN INCIDENTE FA RALLENTARE IL Traffico SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA ED IL BIVIO CON LA A24 IN CITTA’ Traffico A RILENTO PER INCIDENTE SU VIA DI TORREVECCHIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA AUGUSTO TAMBURINI E DISAGI PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI VITINIA. IN ZONA BOCCEA, AL VIA DA OGGI I LAVORI AL GASDOTTO CON RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA SU VIA CARDINALE OREGLIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINALE CAPRARA IN ...