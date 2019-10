Tradimento | quali segnali rivelano i potenziali infedeli

Fonte : gqitalia

(Di martedì 15 ottobre 2019), esiste il “tipo” del potenziale infedele? Ed è possibile riconoscerlo? Secondo una recente ricerca scientifica della Queensland University, apparsa sul British Journal of Psychology, sì è possibile. O meglio, esistono deiche potrebbero indicare se una persona abbia o meno una predisposizione all'infedeltà. Tra le sorprese, i dati hanno rivelato che, pur essendo ritenuta dai più una delle motivazioni migliori per tradire, la lunghezza della storia non ha un impatto forte sull’essere o meno fedeli (può avercelo però il fatto di essere ancora soddisfatti della relazione). Intervistando ragazzi e ragazze, tra i 17 e i 25 anni, tutti etero e impegnati in una storia d'amore, le risposte hanno fatto emergere alcuni fattori che secondo i ricercatori potrebbero accomunare chi è propenso a mettere le corna. Tre caratteristiche in particolare sono venute fuori: le persone più ...

Ciccillo_56 : @elvise1657 @brunasaracco Il peggio infatti sono gli ex condomini di Renzi, i quali sapendo di andare a casa hanno… - RipperJackD1 : @Anelestellata @JackPryv @matteosalvinimi Non devi essere molto in te, comprensibilmente: passi dal confidenziale t… - Fabiobruno_bg : @GiuseppeConteIT Intanto che lei fa nulla, già più di 100’000 Curdi sono in fuga. L’ITALIA come paese NATO deve chi… -