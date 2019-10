Tour de France 2020 | oggi la presentazione | orario d’inizio e come vederla in tv e

Presentazione Tour de France 2020 : data - programma - orario - tv e streaming : Domani (martedì 15 ottobre) alle 11.30 si svolgerà la Presentazione del percorso del Tour de France 2020. Al Palais des Congrès di Parigi verrà svelata la 107ma edizione della Grande Boucle, che si svolgerà dal 27 giugno al 19 luglio 2020. Il secondo Grande Giro della stagione si correrà quindi con una settimana di anticipo rispetto a quest’anno, per dare poi spazio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un evento in cui Christian Prudhomme svelerà i ...

Parte da Milano il Tour di Francesco Renga - 29 canzoni in scaletta e un bagno di folla : “L’Altra Metà siete voi” : Parte dal Teatro Arcimboldi di Milano venerdì 11 e sabato 12 ottobre L'Altra Metà tour di Francesco Renga. Il concept dell'album trova spazio sul palco attraverso una serie di specchi, affinché ognuno si rispecchi nell'altra Metà di sé. Gli specchi vengono ripresi anche dalla giacca dell'artista, sul finale. Bellezza, sogni, amore: per l'apertura del nuovo tour Francesco Renga ha scelto quattro canzoni importanti collocate all'interno di ...

Il Tour de France potrebbe partire dall’Italia! L’Emilia Romagna si propone per il 2022-2023 : Il Tour de France 2022 o 2023 potrebbe partire dall’Emilia Romagna. Il grande sogno è stato lanciato da Andrea Corsini, assessore regionale: “Abbiamo tutte le carte in regola, l’abbiamo dimostrato ampiamente quest’anno con la partenza del Giro da Bologna e le altre tre tappe disputate in Regione. Inoltre, una partenza in terra straniera non sarebbe una novità: il Tour quest’anno ha preso il via dal Belgio e due anni fa dalla Germania. E lo ...

Francesco Renga riparte con “L’altra metà Tour” : Al via venerdì 11 e sabato 12 ottobre dal Teatro degli Arcimboldi di Milano “L’altra metà Tour” di Francesco Renga, un tour di oltre 50 date in poco più di due mesi, che vedrà Francesco protagonista sui palchi dei principali teatri della penisola per presentare al pubblico il suo ultimo disco di inediti “L’altra metà” e i suoi più grandi successi di repertorio. Accompagnato sul palco dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), ...

Francesco Renga : «Porto in Tour 30 anni e 30 canzoni» : Tre decenni di canzoni portati in scena sul palcoscenico teatrale. Sembra essere passata una vita da quando Francesco Renga lasciava la band dei Timoria per intraprendere la carriera da solista con...

Ciclismo – L’Emilia Romagna sogna la partenza del Tour de France 2022 : pronta la candidatura : L’Emilia Romagna sogna di ospitare la partenza del Tour de France in futuro: la regione presenterà la propria candidatura per le edizioni 2022 o 2023 Il Tour de France del futuro potrebbe partire dall’Emilia Romagna, terra del leggendario Marco Pantani. Per ora è poco più che un sogno, ma l’intenzione di tramutarlo in realtà è forte. La regione presenterà la propria candidatura per ospitare la partenza dell’edizione ...

Presentazione Tour de France 2020 : data - programma - orario d’inizio e tv : Martedì 15 ottobre (ore 10.30) verrà presentato il percorso del Tour de France 2020 che che andrà in scena dal 27 giugno al 19 luglio. La Grande Boucle partirà da Nizza con una tappa mossa di 170 km e il giorno dopo andrà in scena, sempre in Riviera, un’altra frazione (Nizza-Nizza) con un annunciato tracciato di mezza montagna dove alcuni big potrebbero anche cercare di fare la differenza in ottica classifica generale. Tra un paio di ...

Golf - European Tour 2019 : il francese Victor Perez trionfa per la prima volta in carriera all’Alfred Dunhill Links Championship : Si è da poco concluso uno dei tornei più caratteristici dello European Tour di Golf, l’Alfred Dunhill Links Championship 2019. A trionfare per la prima volta in carriera è stato il ventisettenne francese Victor Perez, capace di scendere fino allo score complessivo di -22 nelle peculiari quattro giornate giocate su tre dei principali campi d’Inghilterra: Kingsbarn, Carnoustie e St.Andrews. La battaglia per la vittoria con il compagno ...

Golf - PGA Tour 2019 : Cameron Champ vola in testa al Safeway Open dopo tre giri - 22° Francesco Molinari : Spicca letteralmente il volo Cameron Champ nel terzo giro del Safeway Open di Napa, in California. Il nativo di Sacramento approfitta di una giornata non felicissima di molti suoi avversari (primo fra tutti Bryson DeChambeau, 15° dopo aver preso la testa ieri), trovandosi al comando a -14 con una grande costanza, che finora lo sta premiando con i tre giri chiusi in 67, 68 e 67 colpi. Champ vuole la seconda vittoria sul PGA Tour, dopo quella al ...

Golf - PGA Tour 2020 : gran secondo round di Bryson DeChambeau. L’americano guida il Safeway Open - buon 10° Francesco Molinari : Il fine settimana del PGA Tour continua senza interruzioni. I protagonisti del circuito più ricco sono impegnati nel Safeway Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti). Quando si sono conclusi i primi due round troviamo al comando Bryson DeChambeau. L’americano guida la leaderboard con il punteggio di -12 (132 colpi) grazie ad un superbo ...

Golf - PGA Tour 2020 : Adam Scott ed Andew Landry appaiati in testa nel Safeway Open. Ottimo terzo Francesco Molinari : La nuova stagione del PGA Tour continua il suo percorso con il Safeway Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo al comando la coppia composta dall’australiano Adam Scott e dall’americano Andrew Landry. Entrambi hanno completato il primo round con il punteggio di -7 (65 colpi), e vantano una ...

Ciclismo : si ritira a 42 anni Rinaldo Nocentini. È stato per otto giorni in Maglia Gialla al Tour de France : Lo ha confermato in questi giorni in un’intervista al quotidiano portoghese O Jogo: l’esperto corridore azzurro Rinaldo Nocentini appenderà la bicicletta al chiodo al termine del 2019. All’età di 42 anni il toscano ancora dava battaglia, da tre anni si è spostato in terra lusitana per correre con la Sporting-Tavira. Per lui gli anni di carriera sono ben 21. Esordio con la Mapei, poi le maglie di Fassa Bortolo, Formaggi Pinzolo ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Rohan Dennis - dal polemico ritiro al Tour de France al trionfo nella cronometro. E il contenzioso con la Bahrain Merida… : Una maglia iridata che ha il sapore del riscatto quella conquistata quest’oggi da Rohan Dennis, che bissa il successo ottenuto lo scorso anno a Innsbruck, riconfermandosi campione del mondo a cronometro Élite. Una vittoria per distacco quella dell’australiano, che ha battuto per 1’09” il nuovo fenomeno del Ciclismo internazionale, il belga Remco Evenepoel, e per 1’55” uno splendido Filippo Ganna. E vi ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari al via del Safeway Open. Field di buona caratura con Mickelson e Thomas : Il PGA Tour passa sulla West Coast dove questo weekend si disputerà il Safeway Open 2019, sul North Course del Silverado Resort di Napa, in California. Probabilmente questo evento è il più importante tra i tornei autunnali americani, anche grazie al cospicuo investimento di Safeway, e nonostante in Europa si svolgerà il celebre Alfred Dunhill Links Championship, il Field di questo torneo sarà molto succulento, soprattutto se rapportato con le ...