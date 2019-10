Fonte : fanpage

(Di martedì 15 ottobre 2019) Cassazione 14.5.2019 n 12714 l'efficacia esecutiva delformatosi contro la sola associazione nonin un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia evocato, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabileex art 38 cc per ottenere l'accertamento della suae la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente nei confronti del predetto soggetto.

PaoloGiuliano4 : Titolo esecutivo e responsabilità solidale nell'associazione non riconosciuta art 38 cc - edilportale : Sentenza del Tar sugli incarichi gratuiti, un’interrogazione parlamentare esorta l’Esecutivo ad assoggettare al… - ParmaLiveTweet : Il Corriere dello Sport: 'Al Mondiale con Mancini': L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport apre con un titol… -