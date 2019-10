Tifone Hagibis | 66 vittime accertate in Giappone ...

Giappone - il Tifone Hagibis sommerge dieci treni super veloci : danni per 300 milioni di dollari : La regione più colpita dall'uragano è la prefettura di Nagano: moltissime zone sono state alluvionate dopo il cedimento degli argini del fiume Chikuma. Tra i danni principali quelli registrati a un deposito che conteneva dieci treni super veloci Shinkansen e 120 carrozze. danni stimati in 300 milioni di dollari .Continua a leggere

Giappone - sale a 70 il numero delle vittime del Tifone Hagibis : 16 i dispersi e oltre 200 i feriti : sale a 70 il numero delle vittime del tifone Hagibis che da sabato notte sta mettendo in ginocchio la zona centro orientale del Giappone . Almeno 16 i dispersi e oltre 200 i feriti secondo l’ultimo bollettino della televisione pubblica Nhk. Numeri però destinati a salire nelle prossime ora come riferiscono le autorità locali. I disagi sul territorio sono tanti: fino a lunedì pomeriggio più di 40mila abitazioni nell’area metropolitana ...

Il Tifone Hagibis si lascia dietro morte e distruzione : almeno 70 morti in Giappone - quasi 150 frane e 50 fiumi esondati : Il Tifone Hagibis ha colpito con violenza il Giappone centro orientale nel corso del fine settimana: si è lascia to dietro una scia di morte e distruzione , provocando almeno 70 vittime. L’ultimo bollettino della televisione pubblica Nhk include almeno 16 dispersi: si tratta di un bilancio destinato ad aumentare nel corso dei prossimi giorni, secondo le autorità governative. L’area è paralizzata dopo il verificarsi di almeno 146 frane ...

Giappone - Tifone Hagibis : quasi 70 morti : 7.00 Sfiora i 70 morti il bilancio del passaggio del potente tifone Hagibis sul Giappone centro-orientale nel corso del fine settimana. L'ultimo bollettino della tv pubblica Nhk parla inoltre di almeno 16 dispersi e le autorità temono che il bilancio possa aggravarsi. Hagibis ha causato almeno 146 frane in 19 prefetture e lo straripamento di 47 fiumi in 66 diverse località. Le dimensioni del disastro restano difficili da quantificare, perché ...

Tifone Hagibis : il bilancio delle vittime in Giappone sale a 56 : Almeno 56 persone hanno perso la vita in Giappone a causa del Tifone Hagibis : lo ha riferito l’emittente nazionale Nhk. I soccorritori hanno lavorato tutta notte alla ricerca di sopravvissuti. L’emittente ha spiegato che 15 persone erano ancora disperse dopo la tempesta, che si è abbattuta su Tokyo e sulle aree circostanti sabato sera ed è uno dei più potenti tifoni a colpite la zona da decenni. L'articolo Tifone Hagibis : il bilancio ...

Tifone Hagibis : la furia dell’acqua trascina via anche i rifiuti contaminati di Fukushima : Il Tifone Hagibis , che devastato il Giappone lo scorso fine settimana, ha trascina to fuori dai depositi diversi contenitori di scorie radioattive raccolte durante le operazioni di decontaminazione legata all’incidente nucleare di Fukushima del 2011, riversandoli in un fiume vicino: lo riporta il quotidiano Asahi. I contenitori facevano parte dei 2.667 involucri con all’interno erbacce, rami, terra e altri materiali raccolti durante ...

Il Tifone Hagibis ha fatto 47 vittime in Giappone : La situazione a Nagano dopo il passaggio del tifone (foto: JIJI PRESS/JIJI PRESS/AFP via Getty Images) Sabato 12 ottobre il Giappone è stato colpito dal più forte tifone degli ultimi 60 anni della sua storia. L’arrivo della tempesta, che è stata soprannominata Hagibis (“velocità” in filippino) e si è abbattuta con venti fino a 225 km/h, era stato anticipato ma ci sono state comunque vittime e danni. The Japan Times ha scritto che almeno 47 ...