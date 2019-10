Tetto per il contante a 1 000 euro Quota 100 | finestre e blocco uscite

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : quarTetto al comando. Patta Caruana-Wang Hao - mezzo punto anche per Carlsen e Vocaturo : Quarta giornata in archivio per quel che riguarda il FIDE Grand Swiss, che regala un posto al Torneo dei Candidati al titolo mondiale 2020. La lotta, ovviamente, è ancora apertissima a qualunque tipo di discorso, specialmente ora che nessuno Scacchista è più a punteggio pieno dopo la giornata odierna. Tra l’italoamericano Fabiano Caruana (che, comunque, compete solo per il montepremi nella fattispecie) e il cinese Wang Hao, infatti, si ...

Google ha sfruttato i senzaTetto per allenare il suo riconoscimento facciale : Alla ricerca di persone dalla carnagione scusa ad Atlanta, il colosso avrebbe applicato strategie aggressive e offerto in cambio buoni da 5 dollari per Starbucks. Il programma, destinato al Pixel 4, è stato interrotto

Conte : «Piano antipovertà per i senzaTetto in 6 città» : «Dobbiamo impegnarci con la massima determinazione a realizzare un Paese più giusto, più solidale». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo...

Genova - svelato il progetto di Boeri sul luogo del crollo del Ponte Morandi. L’archiTetto : “Un parco attrazione per tutto il mondo” : È stato presentato oggi a Genova il progetto vincitore della gara per la rigenerazione urbana e il “parco del Ponte” che sorgerà sul terreno dove è crollato il Ponte Morandi. A presentare i primi rendering Stefano Boeri, architetto e capofila del team che curerà la realizzazione del “Quadrante Val Polcevera”. Non solo un parco urbano ma anche un luogo di produzione di energia pulita per rendere sostenibile il quartiere che ha vissuto da vicino ...

Sci – Cortina 2021 : Kristian Ghedina sperimenta la pista sul Tetto dell’impianto cittadino di Copenaghen : Cortina 2021 con Kristian Ghedina scia a Copenhill sul tetto dell’impianto cittadino di Copenaghen L’Ambassador dei prossimi Campionati del Mondo “testerà” la pista a due passi dal centro della Capitale danese. Grande interesse di Fondazione per le soluzioni infrastrutturali innovative ed ecosostenibili. Il posto più originale dove sciare? Lo sperimenterà Kristian Ghedina, Ambassador di Fondazione Cortina 2021, ...

Ticket sanitario - si pagherà in base al reddito : Tetto per la spesa annua - poi prestazioni gratis : Ticket sanitari, si cambia: presto la compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria sarà infatti calcolata in base al reddito, ovvero secondo un criterio di progressività, per...

Los Angeles - senzaTetto “misteriosa” intona un’aria di Puccini in metropolitana : la sua voce incanta tutti e diventa virale. Scoperta la sua identità : Un carrello con tutti i suoi averi, in mano altre buste e una potenza vocale incredibile. Una senzatetto ha colpito i passeggeri della metropolitana di Los Angeles, tra cui la polizia locale che ha postato il video su Facebook, intonando una parte dell’aria “Oh mio babbino caro”, tratta dall’Opera “Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. La sua performance ha fatto il giro del web e in tanti si sono chiesti chi ...

Il progetto dell'archiTetto Boeri per creare corridoi di alberi tra le città : Forestare il pianeta creando una Grande muraglia verde di alberi che attraversa 90 città dall'Africa all'Asia centrale. E replicare, poi, lo stesso progetto anche in Europa. Questo l'ambizioso progetto che l'architetto ed esperto di forestazione urbana Stefano Boeri vuole realizzare insieme alla Fao. Il nome è "Great Green Wall of Cities" e oltre al gruppo di ricerca che fa capo a Boeri, e alla FAO, il piano di forestazione coinvolge ...

Reflusso gastroesofageo e gastroproTettori : le istruzioni per l’uso - “benefici maggiori dei rischi” : Gli inibitori di pompa protonica (dall’inglese proton pump inhibitors, PPI) sono tra i farmaci più utilizzati al mondo. Vengono largamente impiegati per il trattamento della malattia da Reflusso gastroesofageo e, spiega in una nota la Società italiana di gastroenterologia ed endoscopia digestiva (Sige), “data la loro capacità di ridurre efficacemente la secrezione acida dello stomaco, vengono anche utilizzati in molte altre condizioni ...

Ranitidina e gastroproTettori ritirati per presenza di sostanze potenzialmente cancerogene : Continuano i ritiri da parte dell'AIFA, ovvero dell'Agenzia Italiana del Farmaco, di prodotti considerati potenzialmente dannosi per la salute dell'essere umano. Già in passato era stato imposto un divieto di vendita su alcuni prodotti appartenenti alla classe dei gastroprotettori, così come accadde per svariati altri medicinali considerati non idonei per l'immissione sul mercato, e nuovamente i farmacisti si ritrovano a dover fare i conti con ...

Kimap - l’app made in Italy che aiuta i disabili a spostarsi : segnala i percorsi più semplici e gli ostacoli archiTettonici : Le persone con disabilità motoria hanno un nuovo strumento tecnologico utile per agevolare la loro mobilità e autonomia. Si tratta di Kimap, il primo navigatore intelligente che informa gratuitamente e in tempo reale i disabili in carrozzina sull’accessibilità delle strade, marciapiedi ed edifici. L’innovativa applicazione è stata creata e sviluppata da una start up italiana, la Kinoa di Firenze. Kimap è disponibile a costo zero, ed è ...

Milano : cade dal Tetto di un'azienda - grave un operaio : Milano, 17 set. (AdnKronos) - Un operaio è caduto dal tetto dell'azienda per la quale lavora ed è stato portato all'ospedale di Monza dove si trova in prognosi riservata. Il fatto è successo a Bernate Ticino, in provincia di Milano, alle 14.24. Al momento non si conoscono le cause che hanno convolto

Ha l’HIV ma fa sesso non proTetto con più donne : la compagna muore per AIDS - tante altre donne contagiate : Nel pomeriggio di ieri, Lunedì 16 Settembre, in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP di Messina, i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura della repubblica presso il locale tribunale, insieme all’arma territoriale, hanno tratto in arresto un uomo di 55 anni, D.D.L., messinese. Le indagini, coordinate dalla procura della repubblica di Messina e condotte dall’aliquota ...