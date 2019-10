Terremoto Sicilia | scossa di magnitudo 3 | 8 vicino Panarea | al largo delle isole Eolie

Trema la Sicilia - Terremoto al largo delle Eolie : Una scossa di terremoto è stata avvertita dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia oggi in Sicilia. Il sisma è stato localizzato dalla sala operativa al largo di Vulcano, isola dell’arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. La scossa di terremoto al largo delle Eolie è stata registrata dall’Ingv di Roma alle 16,11 (ora italiana). Il terremoto è stato ha avuto una magnitudo 2.9. Nel dettaglio, ...

Terremoto Sicilia : scossa nella costa - epicentro tra Lipari e Milazzo [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata nella costa: l’epicentro è stato localizzato tra Milazzo e Lipari, mentre l’ipocentro a 197 Km di profondità. Il sisma è avvenuto alle ore 16:11. L'articolo Terremoto Sicilia: scossa nella costa, epicentro tra Lipari e Milazzo [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Sicilia : scossa in provincia di Messina [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto si è verificata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.8, è avvenuta alle 20.16. L’epicentro è stato localizzato a Librizzi, in provincia di Messina, mentre l’ipocentro a soli 9.9 Km di profondità. L'articolo Terremoto Sicilia: scossa in provincia di Messina [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Sciame sismico in Sicilia - nuova scossa di Terremoto a Bronte di magnitudo 3.3 : Dopo le due scosse di terremoto avvertite nel giro di dieci minuti ieri sera un nuovo sisma è stato registrato in Sicilia: secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), alle 23.32 di martedì 17 settembre un terremoto di magnitudo 3.3 ha avuto ipocentro a 7 chilometri di profondità ed epicentro ad altrettanti di distanza dal comune di Bronte.Continua a leggere

Terremoto Sicilia - notte di paura sull’Etna : nuove scosse a Bronte [MAPPE e DATI] : notte di paura in Sicilia, in particolare nella zona dell’Etna dove si sono verificate diverse scosse, l’ultima delle quali è avvenuta alle ore 23.32. La scossa, di magnitudo 3.3, è avvenuta a Bronte, in provincia di Catania: l’ipocentro è stato individuato a 6.9 Km di profondità. Si tratta della terza scossa di magnitudo superiore a 2.5 della serata con lo stesso epicentro: alle 20.40 ne è stata segnalata una di magnitudo ...

Terremoto in Sicilia : scossa sull’Etna - epicentro a Bronte [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 20.40. L’epicentro è stato localizzato a Bronte, in provincia di Catania, mentre l’ipocentro a soli 5 Km di profondità. Si è trattata di una scossa molto superficiale, avvertita dunque dalla popolazione. L'articolo Terremoto in Sicilia: scossa sull’Etna, epicentro a Bronte [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su ...

Terremoto Sicilia - scossa in provincia di Messina vicino al Parco Regionale dei Nebrodi [MAPPE e DATI] : Un Terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella parte orientale della Sicilia, precisamente 2 km a sud-est di Santa Domenica Vittoria (ME), oggi, 4 settembre, alle 17:52:24 con coordinate geografiche (lat, lon) 37.91, 14.98 ad una profondità di 24 km. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). L'articolo Terremoto Sicilia, scossa in provincia di Messina vicino al Parco Regionale dei Nebrodi [MAPPE e DATI] sembra ...

Terremoto in Sicilia : scossa avvertita intorno all’area etnea [DATI E INFO] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2,8 è stata registrata alle 18:36 di oggi, domenica 25 agosto, in provincia di Catania, a Milo, nell’area etnea. Ecco i dati INGV: Un Terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 3 km NW Milo (CT), il 25-08-2019 18:36:13 (UTC +02:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.74, 15.09 ad una profondità di 5 km. Il Terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE ...

Terremoto in Sicilia : lieve scossa in provincia di Messina - l'epicentro nell'entroterra : lieve scossa di Terremoto questa notte in provincia di Messina. Punto da una vespa durante la gita nel bosco: muore poco dopo per uno choc anafilattico I sismografi dell'Ingv, Istituto...

Scossa di Terremoto in Sicilia : epicentro alle pendici dell'Etna [DATI INGV] : Una lieve Scossa di terremoto si è verificata in Sicilia nei pressi dell'Etna oggi alle ore 13.44. Secondo le stime dell'INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è stato di...

Trema la Sicilia - Terremoto questa notte a largo della costa tirrenica : Una scossa di terremoto di magnitudo locale 3.5 è stata registrata alle ore 23:35 di questa notte in Sicilia, l’epicentro è stato localizzato al largo delle isole Eolie. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 291 km di profondità ed epicentro a 10 km di distanza da Malfa e da Leni (Messina). Non si segnalano danni a persone o cose. Un altro terremoto si è ...