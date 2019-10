Tenta di strangolare la moglie che voleva lasciarlo | Giulia lotta tra la vita e la morte

Tenta di strangolare e di investire una barista - poi attacca agenti e militari : preso marocchino : Lo straniero ha dato in escandescenze per una birra troppo fredda, scagliandosi più volte contro la titolare cinese del bar, poi trasportata in ospedale dove ha ricevuto una prognosi di 40 giorni. Aggrediti anche gli uomini in divisa che lo hanno fermato dopo che aveva sfondato un posto di blocco lungo la Emilia Federico Garau ? Luoghi: Reggio Emilia ...