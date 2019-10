Tennis | WTA Lussemburgo 2019 | Camila Giorgi sconfitta al primo turno da Andrea Petkovic

Tennis - WTA Mosca 2019 : avanzano Yastremska - Alexandrova e Mladenovic - fuori Sakkari : Si sono disputati oggi nove incontri di primo turno del WTA Premier indoor di Mosca. Avanza, tra le altre, l’ucraina testa di serie numero 5 Dayana Yastremska, che nel match forse più interessate della giornata, ha battuto piuttosto nettamente la russa Daria Kasatkina, che ha concluso il 2018 tra le prime 10 del mondo. Bene anche la numero 8 del seeding, l’altra russa Ekaterina Alexandrova, Tennista in un buon momento di forma che si è imposta ...

Tennis - WTA Lussemburgo 2019 : grandi battaglie nella prima giornata. Quattro match su cinque si concludono al terzo set : grandi battaglie nella prima giornata del torneo WTA International di Lussemburgo con quatto dei cinque match in programma conclusi al terzo set. L’unico incontro sul cemento indoor lussemburghese a concludersi in due partite è quello iniziato dopo la mezzanotte tra la boema Kristyna Pliskova e la spagnola Aliona Bolsova Zadoinov, terminato con la vittoria della prima con il punteggio di 6-2 7-6 (4). Altra ceca a sorridere è Denisa ...

Tennis - WTA Mosca 2019 : Giulia Gatto-Monticone esce di scena nel turno decisivo delle qualificazioni. Vince Gracheva : Niente da fare per Giulia Gatto-Monticone impegnata nel turno decisivo delle qualificazioni del WTA di Tennis a Mosca (Russia). L’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 6-1 6-3 dalla n.121 del ranking Varvara Gracheva in 1 ora e 6 minuti di partita. La nostra portacolori non ha avuto le risposte desiderate dal proprio servizio e così si è dovuta arrendere alla rivale, che ha così conquistato l’accesso al tabellone principale ...

La Tennista 15enne Cori Gauff ha vinto il primo titolo WTA della sua carriera : La tennista statunitense Cori “Coco” Gauff ha vinto l’edizione di quest’anno dell’Upper Austria Ladies Linz, torneo di tennis che si gioca a Linz, in Austria. Per Gauff, che ha 15 anni e 7 mesi, si tratta della prima vittoria in un

Tennis - Ranking WTA (14 Ottobre) : Ashleigh Barty si conferma in testa. Camila Giorgi continua a perdere posizioni : Ashleigh Barty si conferma in vetta al Ranking WTA anche in questa settimana. Non ci sono state variazioni tra le primi dieci del mondo, con la ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka che occupano le posizioni alle spalle dell’australiana. Tra le prime cinque si confermano l’ucraina Elina Svitolina e la canadese Bianca Andreescu. Da segnalare il nono posto di Serena Williams, sempre dietro a Simona Halep, Petra Kvitova e ...

Tennis - WTA Linz 2019 : la prima volta di Cori Gauff. Campionessa a soli 15 anni : La settimana da sogno di Cori Gauff nel WTA di Linz non poteva che chiudersi con il primo titolo della carriera nel massimo circuito. A soli 15 anni e 7 mesi la giovanissima Tennista americana trionfa sul cemento austriaco dopo aver sconfitto in finale la lettone Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-3 1-6 6-2 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. La finale si mette subito bene per Gauff, che strappa in apertura il servizio ...

Tennis - WTA Tianjin 2019 : Rebecca Peterson vince il suo secondo titolo sul circuito maggiore - Heather Watson battuta in due set : secondo titolo in poche settimane per Rebecca Peterson. La svedese vince il torneo WTA International di Tianjin, in Cina, battendo in finale la britannica Heather Watson con il punteggio di 6-4 6-4. L’ultimo atto è stato rinviato di diverse ore a causa dell’incessante pioggia, tanto che gli organizzatori sono stati costretti a spostare il match indoor: un’evenienza, questa, prevista dai regolamenti (i più attenti ricorderanno ...

Tennis - WTA Tianjin 2019 : i risultati di sabato 12 ottobre. Peterson e Watson in finale in Cina : Sono la svedese Rebecca Peterson e la britannica Heather Watson le finaliste del torneo WTA di Tianjin (Cina). Sul cemento cinese la scandinava si è imposta contro la tunisina Ons Jabeur (n.61 del ranking) con il punteggio di 0-6 6-4 7-5. La n.59 WTA, dopo un primo parziale estremamente negativo, ha trovato la quadra, riuscendo a spuntarla in tre frazioni e guadagnandosi così l’accesso all’atto conclusivo. Decisamente meno sofferta ...

Tennis - WTA Linz 2019 : Coco Gauff elimina Kiki Bertens - in semifinale anche Petkovic - Alexandrova e Ostapenko : Si allinea alle semifinali il tabellone del torneo WTA International di Linz, in Austria. Soltanto una testa di serie resta in corsa, in una giornata che vede il fondersi di nuovi volti e di vecchie conoscenze del circuito femminile. Esce di scena, in particolare, la testa di serie numero 1, l’olandese Kiki Bertens, eliminata dalla promessa più precoce del Tennis mondiale, la quindicenne Cori “Coco” Gauff, che con questo ...

Tennis - WTA Linz 2019 : terzo set al potere in Austria - avanti Kiki Bertens - fuori Donna Vekic : Giornata di battaglie, quella che vede la conclusione dei secondi turni al torneo WTA International di Linz. Quattro dei cinque incontri odierni, infatti, si sono conclusi al terzo set per allineare il tabellone ai quarti di finale. La numero 1 del seeding, l’olandese Kiki Bertens, imonta e supera la vicina di casa belga Alison Van Uytvanck con il punteggio di 4-6 6-3 6-3, andando ad incrociare Cori “Coco” Gauff in un quarto di ...

WTA Lussemburgo – Altro forfait per Maria Sharapova : la spalla non dà tregua alla Tennista russa : Maria Sharapova ha annunciato il suo forfait dal WTA del Lussemburgo: la tennista russa ancora alle prese con dei problemi alla spalla Il WTA del Lussemburgo perde una delle sue protagoniste più attese: Maria Sharapova non ci sarà. La tennista russa, a riposo dal ko al primo turno degli US Open, ha annunciato il suo forfait dal torneo a causa del solito problema alla spalla che si porta dietro da diverso tempo. Al suo posto entrerà nel ...

Tennis - WTA Tianjin 2019 : risultati di giovedì 10 ottobre. Avanza Yastremska - fuori tre cinesi : A Tianjin, conosciuta in italiano anche come Tientsin, si sono disputati gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone del torneo WTA International sul cemento della megalopoli cinese. Sono finite tutte fuori le beniamine di casa: la testa di serie numero 7 Saisai Zheng si è ritirata sul 5-0 a favore della sua avversaria, la russa Veronika Kudermetova; la veterana Shuai Peng è stata battuta dalla giovane ucraina Dayana Yastremska, numero ...

Tennis - WTA Tianjin 2019 - risultati 9 ottobre : fuori Caroline Garcia - avanti Putintseva - Peterson e Jabeur : Si sono giocati quattro incontri di secondo turno al WTA International di Tianjin, che sta vedendo emergere una certa numerosità del contingente cinese (anzi, Wang) lungo il suo svolgimento. La notizia del giorno è legata all’eliminazione della testa di serie numero 4, la francese Caroline Garcia, sconfitta dalla cinese Yafan Wang (unica delle tre Wang impegnate oggi ad arrivare ai quarti; l’ultima di esse scenderà in campo nella ...

