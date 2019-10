Tennis | Kei Nishikori rinuncia al torneo di Vienna Un rivale in meno per la corsa alle

Fonte : oasport

(Di martedì 15 ottobre 2019) Il giapponese Kei, dopo averto ai tornei a Tokyo (Giappone) ed a Shanghai (Cina), è costretto a dare forfait in vista deldi, dove l’anno scorso giunse in finale. Pertanto, il nipponico perderà ulteriori punti nella rinalla qualificazioneFinals di Londra. Nell’ATP Race, ovvero la graduatoria che tiene conto dei risultati dei giocatori nell’anno scolare,è 12°, distante 345 punti dall’ottavo posto (ultimo utile per essere a Londra) di Matteo Berrettini. Dal momento che tutti iti che si giocano le chance di essere presenti in terra londinese saranno impegnati nella prossima settimana tra Basilea e, la situazione di Kei non è delle migliori. L’infortunio al gomito del braccio destro, verosimilmente, non gli dovrebbe consentire neanche di essere al via del Masters 1000 di Parigi Bercy e quindi ...

