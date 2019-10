Tennis | Kei Nishikori cambia coach dopo nove anni | ufficiale la separazione con Dante

Fonte : sportfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) Ilta nipponico ha deciso di chiudere il proprio rapporto con ilargentino, affidandosi esclusivamente a Michael Chang Keiha deciso di interrompere il proprio rapporto professionale conBottini che, da questo momento, non è più ildelta nipponico.di collaborazione, il numero 9 del ranking ATP ha scelto di affidarsi esclusivamente a Michael Chang, che già lavorava con il giapponese dal 2013. “Ho deciso che era tempo di ascoltare una nuova voce – le parole disu Twitter – sono molto grato ae a ciò che ha portato alla mia carriera e rimarremo ovviamente molto amici“. Al momento, ilta giapponese è fermo per un infortunio al braccio, che lo ha costretto a saltare gli US Open e i tornei del tour asiatico.L'articolo, Keila ...

