Tennis – Incidente d’auto per Kyrgios | distrutta contro un palo la sua Dodge Demon da

Fonte : sportfair

(Di martedì 15 ottobre 2019)per Nickin Australia: l’auto delta aussie, guidata da un amico, finisce fuori strada e si schiantaundella luce Nicktorna a far parlare di sé, ovviamente per questioni extra-tiche e, neanche a dirlo, niente di positivo. Anche se questa volta non è solo colpa sua. I media australiani riportano di unche avrebbe coinvolto ilta aussie, finito fuori strada con la sua vettura. L’auto, unadal valore di 300.000 dollari australiani (180.000 euro circa), è finita per schiantarsiundella luce nel distretto di Bonner (Canberra), ma la colpa non sarebbe di, bensì di un suo amico alla guida., oltre alla multa di 385 dollari in quanto possessore del mezzo, dovrà anche provvedere alle costose spese di riparazione: laè una macchina molto rara in Australia (ne ...

